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ГНС запустила мобильное приложение

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики запустила мобильное приложение Salyk.kg. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, приложение представляет собой мобильную версию "Личного кабинета налогоплательщика".

Мобильное приложение доступно налогоплательщикам, зарегистрированным и пользующихся веб-версией личного кабинета

С помощью приложения пользователи в режиме онлайн могут:

– оплачивать налоги;

– оформлять электронный патент и страховой полис;

– работать с электронными товаротранспортными накладными;

– проверять наличие задолженности или переплаты;

– сдавать налоговую отчетность с нулевыми показателями;

– направлять запросы на получение справок от налоговых органов;

– получать сведения о зарегистрированном имуществе.

Сервис был введен в действие в рамках реализации Указа Президента КР "О мерах по дальнейшему совершенствованию цифровой трансформации в сфере государственного управления", проекта цифровизации налоговых процедур "Смарт Салым", а также в целях упрощения процесса взаимодействия предпринимателей с налоговыми органами.

Приложение можно скачать в магазине приложений Google Play, а версия для App Store будет доступна в ближайшее время.


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URL: https://www.vb.kg/433958
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
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