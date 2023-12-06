ГНС запустила мобильное приложение

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики запустила мобильное приложение Salyk.kg. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, приложение представляет собой мобильную версию "Личного кабинета налогоплательщика".
Мобильное приложение доступно налогоплательщикам, зарегистрированным и пользующихся веб-версией личного кабинета
С помощью приложения пользователи в режиме онлайн могут:
– оплачивать налоги;
– оформлять электронный патент и страховой полис;
– работать с электронными товаротранспортными накладными;
– проверять наличие задолженности или переплаты;
– сдавать налоговую отчетность с нулевыми показателями;
– направлять запросы на получение справок от налоговых органов;
– получать сведения о зарегистрированном имуществе.
Сервис был введен в действие в рамках реализации Указа Президента КР "О мерах по дальнейшему совершенствованию цифровой трансформации в сфере государственного управления", проекта цифровизации налоговых процедур "Смарт Салым", а также в целях упрощения процесса взаимодействия предпринимателей с налоговыми органами.
Приложение можно скачать в магазине приложений Google Play, а версия для App Store будет доступна в ближайшее время.