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Школьников КР приглашают на конкурс "Память Ленинградской блокады"

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- Светлана Лаптева
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Министерство просвещения Российской Федерации приглашает школьников Кыргызстана, обучающихся в школах с русским языком обучения, к участию в Международном конкурсе сочинений "Память Ленинградской блокады", посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.

Организатором конкурса выступает Центр международного сотрудничества Минпросвещения России.

Принять участие в Конкурсе могут учащиеся в возрасте 12-18 лет (на момент подачи заявки) из российских и зарубежных школ, в которых обучение ведется на русском языке. При участии несовершеннолетнего обучающегося заявка подается классным руководителем.

Конкурс проводится с 1 ноября по 31 марта 2024 года и включает в себя несколько этапов:

прием заявок - с 1 ноября по 17 декабря 2023 года

экспертиза заявок - с 18 декабря 2023 года по 19 января 2024 года

издание приказа о победителях Конкурса - до 31 января 2024 года

размещение на сайте информации о победителях Конкурса - до 15 февраля 2024 года

торжественное награждение победителей Конкурса – до 31 марта 2024 года

Для участия у Конкурсе необходимо написать сочинение, оформленное в соответствии

со следующими требованиями: язык текста - русский; формат файла - doc/docx; параметры страницы - формат А4, ориентация - книжная, поля: слева - 3 см, справа - 1,5 см, сверху - 2 см, снизу - 2 см; шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль; выравнивание - по ширине; абзацный отступ - 1,25 см; межстрочное расстояние - 1,15; объем сочинения - не менее 1 и не более 3 страниц.

Победителям и призерам Конкурса вручат дипломы первой, второй и третьей степени.

Кроме того, для победителей и призеров Конкурса возможна организация поездки в Санкт-Петербург. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получат электронные сертификаты.


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URL: https://www.vb.kg/433965
Теги:
конкурс, Россия, Кыргызстан
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