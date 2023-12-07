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Задай вопрос по изменениям в миграционном законодательстве России

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- Светлана Лаптева
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ОО "Русский культурный центр "Гармония"" совместно с Посольством Российской Федерации в Кыргызской Республике организует проведение круглого стола по "Госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" с участием представителей Свердловской области.

На круглом столе будут присутствовать представители МВД и Консульства Российской Федерации для разъяснения вопросов изменения в миграционном законодательстве Российской Федерации.

Круглый стол состоится в Национальном Историческом музее 8 декабря 2023 года в 16:00.


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URL: https://www.vb.kg/433974
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