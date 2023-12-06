КР перечислила в страны ЕАЭС 43,8 млрд сомов таможенных взносов

Глава таможни Самат Исабеков рассказал на сегодняшней пресс-конференции о том, сколько КР получает прибыли от интеграции в ЕАЭС.

По его словам, за 11 месяцев 2023 года в бюджет Кыргызстана поступили пошлины от стран ЕАЭС в 23,2 млрд сомов, а исполнение прогноза составило 105,8%.

"Сумма таможенной пошлины, перечисленной нашей республикой в страны-члены ЕАЭС за 11 месяцев 2023 года, составила 43,8 млрд сомов. То есть, за 11 месяцев 2023 года КР перечислено пошлин на 20,6 млрд сомов больше", - подчеркнул Исабеков.