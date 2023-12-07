Задержаны парни, нанесшие телесные повреждения бишкекчанину. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 4 декабря в милицию обратился гражданин Г.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 3 декабря в 02:30 часов ночи, в ходе словестной перепалки нанесли ему телесные повреждения. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 (Хулиганство) УК КР и назначена судебно-медицинская экспертиза

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые Ф.А. 2003 года рождения и В.А. 2004 года рождения, которые были водворены в ИВС.