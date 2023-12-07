Погода
$ 89.25 - 89.72
€ 96.40 - 97.40

Задержаны парни, нанесшие телесные повреждения бишкекчанину

352  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Задержаны парни, нанесшие телесные повреждения бишкекчанину. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 4 декабря в милицию обратился гражданин Г.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 3 декабря в 02:30 часов ночи, в ходе словестной перепалки нанесли ему телесные повреждения. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 (Хулиганство) УК КР и назначена судебно-медицинская экспертиза

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые Ф.А. 2003 года рождения и В.А. 2004 года рождения, которые были водворены в ИВС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433992
Теги:
задержание, избиение, Октябрьский район, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  