Глава МИД КР: По возможности мы будем соблюдать санкции против России

Мы не можем поддерживать Россию или Украину в конфликте и поэтому по возможности мы будем соблюдать санкции против России. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев.

По его словам, Кыргызстан сотрудничает и с Россией, и с Украиной, и со странами Европы.

"Западные партнеры рекомендовали нам не нарушать санкции против России, так как некоторые товары могут помогать РФ в военной отрасли. Мы, как и другие страны Центральной Азии, выступаем за мирное урегулирование украинского конфликта, и мы не можем поддерживать российскую или украинскую сторону или оказывать содействие в открытую или закрытую. Поэтому мы и говорим, что будем по возможности соблюдать санкции. Торговля – есть торговля, а Россия остается важным партнером Кыргызстана, и ведется много работы по улучшению двусторонних отношений", – сообщил Кулубаев.