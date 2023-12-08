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Глава МИД КР: По возможности мы будем соблюдать санкции против России

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- Светлана Лаптева
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Мы не можем поддерживать Россию или Украину в конфликте и поэтому по возможности мы будем соблюдать санкции против России. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев.

По его словам, Кыргызстан сотрудничает и с Россией, и с Украиной, и со странами Европы.

"Западные партнеры рекомендовали нам не нарушать санкции против России, так как некоторые товары могут помогать РФ в военной отрасли. Мы, как и другие страны Центральной Азии, выступаем за мирное урегулирование украинского конфликта, и мы не можем поддерживать российскую или украинскую сторону или оказывать содействие в открытую или закрытую. Поэтому мы и говорим, что будем по возможности соблюдать санкции. Торговля – есть торговля, а Россия остается важным партнером Кыргызстана, и ведется много работы по улучшению двусторонних отношений", – сообщил Кулубаев.


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URL: https://www.vb.kg/433994
Теги:
Россия, Кыргызстан, санкции
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