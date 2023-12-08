В КРСУ завершен проект "Волонтерское движение "Послы русской культуры в КР"

При поддержке фонда "Русский мир" Институт русского языка имени А. Орусбаева Кыргызско-Российского Славянского университета успешно реализовал проект "Волонтерское движение "Послы русской культуры в Кыргызстане".

Проект ставил амбициозные цели: за полгода углубить знания волонтеров по русскому языку, литературе и русской культуре, сформировать лидерские качества, умения и навыки для проведения организационной и просветительской работы среди учащихся и их родителей. Цели проекта полностью совпадают с главной миссией Института русского языка КРСУ – продвижение, поддержка и укрепление позиций русского языка и культуры во всех областях жизни на всей территории Кыргызской Республики, особенно среди молодежи.

Активное участие в проекте приняли старшеклассники – ученики 8-х, 9-х, 10-х классов и молодые учителя русского языка из всех регионов республики, а именно: из школ таких городов, как Кара-Балта, Ош, Талас, Каракола, Джалал-Абад, Баткен. Специалисты института отобрали в регионах 25 учеников и 10 учителей – будущих волонтеров и кураторов. В рамках проекта в Институте русского языка КРСУ старшеклассники прошли специальную подготовку по изучению российской культуры, истории, литературы и искусства, связей России и Кыргызской Республики, кино, музыки и фольклора. А также побывали на тренингах по развитию лидерских качеств. Кроме того, они были ознакомлены с методикой преподавания русского языка и культуры. И, разумеется, посетили исторические и культурные места в Бишкеке, в том числе Исторический музей, Музей изобразительных искусств им. Гапара Айтиева и т. д.

По завершении обучения в торжественной обстановке каждому участнику проекта вручили удостоверение волонтера проекта "Послы русской культуры в Кыргызстане", памятные подарки и выразили благодарность за их вклад в развитие волонтерского движения и популяризацию русской культуры.

И самое главное, вернувшись домой, ученики-волонтеры при поддержке своих кураторов провели различные уроки и мероприятия, направленные на мотивацию местных школьников изучать русский язык. Они использовали на практике полученные знания, разнообразные методы и техники обучения, включающие интересные и практические задания. Хорошим подспорьем стало подаренное каждому участнику проекта пособие, содержащее методические разработки различных уроков, игр, заданий для проведения занятий.

Организаторы и исполнители проекта, реализуемого под девизом "Русский язык и культура - окно в большой мир возможностей", достигли поставленных целей.

Проект "Волонтерское движение "Послы русской культуры"" оказал положительное влияние на жизнь всех его участников и стал ярким примером успешного добровольческого движения. Успехи проекта достигнуты благодаря грамотному руководству директора Института русского языка, доктора филологических наук, профессора Мамеда Тагаева, и творческому подходу его исполнителей – А. Эрнисовой, З. Алтыбаевой, Н. Шалыгиной и других сотрудников института.