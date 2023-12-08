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Форум ШОС по традиционной медицине объединил врачей Кыргызстана и Китая

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- Нина Ничипорова
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В Наньчане провинции Цзянси состоялся Форум ШОС по традиционной медицине -2023. Как отмечалось, традиционная медицина является сокровищем культуры стран ШОС и играет уникальную роль в защите здоровья народов ШОС и благополучии народов мира.

Участники форума из более 20 стран, в том числе из Кыргызстана, обменялись мнениями по вопросам развития традиционной медицины на пространстве ШОС, включая аспекты интеграции данного направления в существующие системы здравоохранения, а также возможности унификации соответствующей законодательной базы. Побывали в научно-инновационном центре близ Наньчана, где ознакомились с прорывными технологиями в китайской медицине и фармацевтике.

"Сфера здравоохранения и медицины в Китае сегодня является одной из приоритетных. Мы стремимся к развитию этого направления и убеждены, что сотрудничество в области здравоохранения будет способствовать обмену опытом и знаниями между врачами наших стран. Это, безусловно, приведет к развитию новых и эффективных методов лечения и диагностики, а также к укреплению научных исследований и клинических испытаний", - подчеркнул замдиректора департамента по продвижению внешних инвестиций Китайской торговой палаты Чжун Цзюньвэй.

Форум ШОС по традиционной медицине проводится в Китае не в первый раз и не случайно. Ни в одной из стран этой организации не применяется так широко в лечении традиционная медицина, как в Поднебесной. И наши специалисты в области традиционной медицины уже много лет работают с китайскими медиками. Между Кыргызским государственным медицинским институтом переподготовки и повышения квалификации и Институтом традиционной китайской медицины провинции Ганьсу еще в 2014 году был заключен договор о сотрудничестве и в этом году он продлен еще на пять лет. Согласно этому договору, наши молодые врачи могут проходить бесплатно обучение в этом известном центре. За это время более 50 курсантов получили отличные знания и навыки, пройдя подготовку под руководством известных профессоров.

В августе в Кыргызстан приезжали специалисты по главе с проректором этого института. Как рассказал vb.kg заведующий кафедрой восточной медицины Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации, доктор медицинских наук, профессор Рыскулбек Канаев, "мы решили заняться еще и научными исследованиями в области фитотерапии. Планируем создать совместную научную группу по изучению свойств наших экологически чистых горных трав и провести клинические испытания. Если это удастся, а я думаю, что да, то в наших дальнейших планах - создание предприятия по производству препаратов из трав".

Наши врачи традиционной медицины сотрудничают со специалистами в этой области из Синьцзян-Уйгурского автономного района. Во время одной из командировок в Урумчи корреспонденту "Вечернего Бишкека" удалось побывать в нескольких больницах традиционной уйгурской и китайской медицины, на фармзаводе по выпуску препаратов традиционной уйгурской медицины, в медицинском университете, который входит в сотню лучших учебных заведений Китая и готовит кадры для работы в таких учреждениях.

В больнице традиционной китайской медицины и лечат, и учат, и проводят научные исследования. Журналистам показали цех, где по рецепту врачей персонально для каждого больного изготавливаются отвары разных трав. Кстати, в традиционной медицине Китая используются более одной тысячи растений для производства недорогих, но эффективных лекарств. Более восьмидесяти препаратов зачислены в лекарственные стандарты Минздрава Китая, их покупают в Европе. Почти в 70 методах лечения наряду с технологиями официальной медицины используется традиционная китайская: массаж, иглоукалывание, прижигание, диетотерапия, при необходимости в сочетании с препаратами. В этом изюминка китайского здравоохранения.

"Взаимодействие доказательной и традиционной медицины - действительно важный вопрос, от которого зависит благополучие миллионов людей. И опыт Китая надо внедрять и у нас. ШОС давно поднимает этот вопрос. Есть даже соответствующий документ, предписывающий странам ШОС внедрить традиционную медицину в официальную. В Узбекистане, например, моментально поддержали эту идею и открыли в Ташкенте Академию традиционной медицины, даже диссертационный совет создали. А с третьего курса в их медакадемии введена дисциплина – традиционная медицина. Выделены земли для выращивания лекарственных трав, использующихся в лечении. Я считаю, что при лечении человека надо объединять ценности обеих медицин. Рано или поздно это поймут и в нашей стране", - сказал vb.kg профессор Канаев.

Традиционная китайская медицина всегда была на передовой и в периоды разных эпидемий. Классики этой медицины предоставили достаточные доказательства того, как применяемые ими методы лечения излечивали многие инфекционные заболевания и очень помогли в борьбе с коронавирусом. Наряду с использованием известных противовирусных препаратов больным назначали природные лекарственные средства, которые стимулировали иммунитет. Специалисты ВОЗ однозначно и открыто заявили, что традиционная медицина внесла значительный вклад в спасение и выздоровление пациентов.

Кстати, почти одновременно с Форумом ШОС по традиционной медицине состоялась IX Всероссийская конференция "Кардиоваскулярная фармакотерапия". Ученые, лучшие эксперты в области кардиологии обсудили наиболее значимые вопросы помощи пациентам с патологией сердца и сосудов. Известный ученый из Китая доктор медицинских наук Синьли Ли поделился результатами своих исследований. По его итогам выяснилось, что одно из средств традиционной китайской медицины способствует снижению развития сердечно-сосудистых заболеваний при сердечной недостаточности. Ведущий исследователь Синьли Ли подчеркнул, что проведённая работа объединила тысячелетние традиции медицины Китая и проверенные методы лечения на Западе. Лекарственное средство состоит из 11 различных растений и значительно снижает риск сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса (HFrEF). Лекарственный препарат был одобрен в Китае для лечения сердечной недостаточности ещё несколько лет назад.


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URL: https://www.vb.kg/434001
Теги:
ВОЗ, Китай, форум, медицина, ШОС
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