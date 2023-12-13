Возможно бюст Чингизу Айтматову откроют в Баку в день рождения писателя

Бюст писателю Чингызу Айтматову будет установлен в столице Азербайджана, городе Баку. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД КР Жээнбек Кулубаев.

Напомним, по данным СМИ Азербайджана, речь об установке памятника или бюста Чингизу Айтматову ведется с 2021 года. Планировалось, что он должен был появиться во время перекрестных Дней культуры Кыргызстана и Азербайджана в 2022 году. Позже появилась информация о том, что памятник будет установлен в городе Баку. Об этом СМИ сообщил автор памятника, народный художник Натиг Алиев.

По словам скульптора, в настоящее время начался процесс изготовления памятника из мягкого материала: "Только после этого памятник можно будет отлить из бронзы", - сказал он.

Также стало известно место в Баку, где будет установлен памятник для увековечения памяти выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Как сообщают СМИ, памятник будет установлен в парке на пересечении улицы Сулеймана Сани Ахундова и Бинагадинского шоссе в Бинагадинском районе.

Отметим, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об установке памятника народному писателю Кыргызстана Чингизу Айтматову в Баку.