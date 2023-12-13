Погода
$ 89.21 - 89.70
€ 95.52 - 96.52

Возможно бюст Чингизу Айтматову откроют в Баку в день рождения писателя

106  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бюст писателю Чингызу Айтматову будет установлен в столице Азербайджана, городе Баку. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД КР Жээнбек Кулубаев.

Напомним, по данным СМИ Азербайджана, речь об установке памятника или бюста Чингизу Айтматову ведется с 2021 года. Планировалось, что он должен был появиться во время перекрестных Дней культуры Кыргызстана и Азербайджана в 2022 году. Позже появилась информация о том, что памятник будет установлен в городе Баку. Об этом СМИ сообщил автор памятника, народный художник Натиг Алиев.

По словам скульптора, в настоящее время начался процесс изготовления памятника из мягкого материала: "Только после этого памятник можно будет отлить из бронзы", - сказал он.

Также стало известно место в Баку, где будет установлен памятник для увековечения памяти выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Как сообщают СМИ, памятник будет установлен в парке на пересечении улицы Сулеймана Сани Ахундова и Бинагадинского шоссе в Бинагадинском районе.

Отметим, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об установке памятника народному писателю Кыргызстана Чингизу Айтматову в Баку.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434006
Теги:
Азербайджан, памятник, Чингиз Айтматов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  