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Будут ли отключения света зимой в Кыргызстане? Ответ главы Минэнерго

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Отключения электроэнергии и регулировочные мероприятия в зимнее время возможны в случае повышенной нагрузки, заявил министр энергетики КР Таалайбек Ибраев на брифинге, передает Sputnik.

Он отметил, что давно работает в отрасли, и такой хорошей "подготовки энергосистемы еще не было" (в том числе "за счет" теплой осени).

"Энергосектор готов. Вы всегда спрашиваете, будут ли отключения. Они будут в случае перегрузки на трансформаторах. Мы должны их отключать и переходить к регулировочным мероприятиям. Это занимает час-полтора, а если подстанция близка к распределительным электросетям, то полчаса", - объяснил Ибраев.

По его словам, благодаря длительной теплой погоде и импорту удалось добиться экономии воды.

"Гарантий, что будут суточные/двухсуточные отключения... Их, конечно, не будет. В любом случае будем стараться по мере возможностей. Каждый год потребление растет на 1 миллиард киловатт-часов. Да, мы готовимся, проводим замену трансформаторов, подстанций, но у нас проблемы с генерацией, поэтому 3 миллиарда киловатт-часов импортируем. Проблем с поставками газа, мазута и угля нет. Однако есть нехватка генерирующих мощностей, то есть электроэнергии", - сказал министр.


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URL: https://www.vb.kg/434009
Теги:
отключение электроэнергии, энергетика, Кыргызстан
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