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Глава Конституционного суда подозревается в должностном преступлении

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР выявлены факты систематического злоупотребления должностным положением со стороны председателя и других должностных лиц Конституционного суда КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, председатель и другие руководящие ответственные лица Конституционного суда КР, используя свои должностные полномочия вопреки интересам государства, скрывали пригласительные письма, предназначенные для заграничных командировок судей Конституционного суда, и использовали их в своих личных целях, а также в интересах своих близких родственников для зарубежных поездок.

"ГКНБ Кыргызской Республики по указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.337 УК КР (злоупотребление должностным положением), т.е. деяние, совершенное с целью извлечения выгод и преимуществ для себя либо других лиц или из иной личной заинтересованности".


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URL: https://www.vb.kg/434017
Теги:
ГКНБ, Конституционная палата, Кыргызстан
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