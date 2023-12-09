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С 10 декабря в КР начинает действовать новый график поездов (расписание)

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С 10 декабря 2023 года "Кыргыз темир жолу" вносит изменения в расписание пригородных и международных поездов в связи с новым графиком движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, международный двухгруппный пассажирский поезд № 405/113-406/114 сообщением Бишкек-Шу-Казань по новому графику будет курсировать один раз в неделю по воскресеньям. Время отправления по московскому времени из Бишкека-2 в 15:25, прибытие в Казань 06:58;

- внутриреспубликанский пригородный поезд № 6050/6051 сообщением

Бишкек-1-Токмак отправляется из ст. Бишкека-1 в 17.25, прибытие в Токмак 19:42 отправляется из Токмака в 05:05 прибытием в ст. Бишкек-1 в 07:21(время местное);

- внутриреспубликанский пригородный поезд №6063/6064 сообщением Бишкек-2-Каинда: отправляется из ст. Бишкека-2 в 17:41, прибытием в Каинду в 20:10. Отправляется со ст. Каинды в 05:07, прибытием в ст. Бишкек-2 в 07:32 (время местное).


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URL: https://www.vb.kg/434021
Теги:
Кыргыз темир жолу, Кыргызстан, поезд
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