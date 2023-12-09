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Принят стратегический план до 2035 на Экономсовете СНГ

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Первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках рабочей поездки в город Москву в качестве председателя провел 100-е юбилейное заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в рамках повестки заседания с учетом информационно-аналитического блока было рассмотрено и принято 12 вопросов и документов.

Так, одним принятых документов стала концепция сотрудничества государств –участников СНГ в сфере энергетики на период до 2035 года и плана первоочередных мероприятий по ее реализации.

Данная инициатива с учетом изменений в глобальной экономике и на энергетических рынках направлена на обеспечение энергетической безопасности стран СНГ.

Кроме этого был представлен отчет Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в 2018–2022 годах и план действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров, проходящих по территориям государств – участников СНГ, на период до 2030 года.

Также, главы делегаций обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам экономического развития.

Первый зампред Кабмина в своем выступлении отметил, что за 24 года своей деятельности Совет "внес значительный вклад в развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества на пространстве Содружества".

"Решались сложнейшие проблемы в различных отраслях экономики, настраивались механизмы многостороннего взаимодействия, разрабатывались документы стратегического и концептуального уровня. На юбилейном заседании хотелось бы отметить, что всего Экономическим советом было рассмотрено свыше 1 600 вопросов интеграционной проблематики. Среди важнейших подготовленных документов – Стратегии экономического развития на периоды до 2020 и до 2030 годов, Договор о зоне свободной торговли, Перечень совместных мер реагирования на возникающие проблемы. В рамках председательства Кыргызской Республики принято важнейшее Соглашение о свободной торговле услугами, межгосударственные программы инновационного сотрудничества до 2020 и до 2030 годов",- сказал Адылбек Касымалиев.

В завершение, Адылбек Касымалиев передал председательство в Экономическом совете СНГ в 2024 году заместителю председателя Правительства Российской Федерации Алексею Оверчуку.


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URL: https://www.vb.kg/434022
Теги:
Россия, сотрудничество, Кыргызстан, кабмин
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