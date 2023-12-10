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Минэкономики: У КР появится возможность проводить денежные операции в юанях

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- Нина Ничипорова
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Министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев провел встречу с президентом Фонда Шелкового пути Цай Сюэцзюнем в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Министр отметил, что Фонд Шелкового пути - это фонд развития и инвестиций, предназначенный для содействия качественному развитию инициативы "Один пояс - один путь". Учитывая многовековую историю "экономического коридора", Кыргызстан заинтересован в совместной реализации данной инициативы. По его словам, на сегодняшний день уже заключено соглашение с Bank of China, согласно которому появится возможность в проведении денежных операций в китайских юанях и открытия корреспондентских счетов в китайских банках.

Кроме этого, президент фонда предложил использовать возможность кредитования банка развития Китая и "Эксимбанка". Во время проведения 3-го Форума "Один пояс - один путь" Председатель Си Цзинпинь сообщил, что данные банки будут финансировать проекты на общую сумму 350 млн юаней для стран, которые находятся вдоль ОПОП.

Цай Сюэцзюнь сообщил, что в рамках сотрудничества фонд заключил меморандум "О взаимопонимании и сотрудничестве" с представителями Республики Узбекистан. Предложил использовать данную модель сотрудничества и с КР. Китайской стороной было озвучено предложение направить данный проект меморандума для всестороннего рассмотрения и изучения.

Данияр Амангельдиев также провел встречу с председателем правления China Hi-tech New energy auto Company limited - дочерней компанией корпорации Sinomach, которая заинтересована в открытии сборочной линии по производству электромобилей на территории Кыргызстана

Основной деятельностью известной в мире компании является производство электромобилей, исследования и разработки, продажи, а также общее планирование и проектирование электромобильных заводов, поставка оборудования и даже EPC-проекты "под ключ". Деятельность China Hi-tech New energy auto Company limited охватывает легковые автомобили, автобусы, грузовики, фургоны, пикапы, автомобили специального назначения, строительную технику, двигатели с годовой производственной мощностью в сотни тысяч единиц.

В ходе встречи министр проинформировал китайскую сторону, что в 2023 году Кыргызстан экспортировал около семи тысяч автомобилей. Это хорошая база, чтобы китайская сторона рассмотрела возможность открытия сборочного производства и дилерские сети на территории Кыргызской Республики. Министр отметил, что в Кыргызстане действует специальная налоговая политика, благодаря которой компания будет освобождена от уплаты налогов сроком на 5 лет. Кроме того, есть возможность для беспошлинного импорта запчастей для электроавтомобилей и так далее.

Китайская сторона выразила большую заинтересованность в открытии сборочной линии на территории Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/434029
Теги:
Китай, налоги, Шелковый путь, сотрудничество, проект, Минэкономики
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