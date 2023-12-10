Погода
$ 89.28 - 89.71
€ 95.52 - 96.52

Столичная мэрия прокомментировала ситуацию вокруг ресторана "Сармерден"

251  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Накануне в социальной сети был опубликован видеоролик, где якобы представители ресторана "Сармерден" (ОсОО "Чоно Трейд") сливают пищевые отходы в канализацию. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, сотрудники муниципальной инспекции по контролю за благоустройством мэрии города Бишкек совместно с представителями МП "Бишкекводоканал", МТУ №6 рассмотрели обращение на месте.

Со стороны муниципального территориального управления №6 составлен протокол на сумму 17 тысяч сомов согласно статье 118 Кодекса КР о правонарушениях.

Справка: Статья 118. Открытие люков, колодцев, регулирование задвижек, срыв пломб

Открытие люков и колодцев систем водоснабжения, водоотведения и центрального отопления, регулирование задвижек, срыв пломб, приводящие к нарушению нормального функционирования системы тепло-, водоснабжения, –

влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 55 расчетных показателей, на юридических лиц – 170 расчетных показателей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434033
Теги:
штраф, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  