Столичная мэрия прокомментировала ситуацию вокруг ресторана "Сармерден"

Накануне в социальной сети был опубликован видеоролик, где якобы представители ресторана "Сармерден" (ОсОО "Чоно Трейд") сливают пищевые отходы в канализацию. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, сотрудники муниципальной инспекции по контролю за благоустройством мэрии города Бишкек совместно с представителями МП "Бишкекводоканал", МТУ №6 рассмотрели обращение на месте.

Со стороны муниципального территориального управления №6 составлен протокол на сумму 17 тысяч сомов согласно статье 118 Кодекса КР о правонарушениях.

Справка: Статья 118. Открытие люков, колодцев, регулирование задвижек, срыв пломб

Открытие люков и колодцев систем водоснабжения, водоотведения и центрального отопления, регулирование задвижек, срыв пломб, приводящие к нарушению нормального функционирования системы тепло-, водоснабжения, –

влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 55 расчетных показателей, на юридических лиц – 170 расчетных показателей.