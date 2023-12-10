В селе Тилекмат открыли стенд ветерану кыргызского спорта Сабыру Усупову

В школе села Тилекмат Джети-Огузского района открыли стенд ветерану кыргызского спорта, тренеру и профессору Сабыру Усупову. Об этом редакции vb.kg рассказали его родственники.

На стенде собраны биографические данные, награды и фотографии известного спортсмена.

Ветеран кыргызского спорта Сабыр Усупов в свое время впервые смог стать десятикратным чемпионом республики по вольной борьбе в тяжёлом весе. Также он является победителем чемпионата Сибири и Дальнего Востока, проходившего в Новосибирске в 1959 году. Через два года во Львове Сабыр Усупов становится чемпионом первенства СССР. В 1969-м - снова лучший на соревнованиях республик Средней Азии и Казахстана, проходивших под эгидой Советской армии. С 1967 по 1975 год он участник IV-VI спартакиад народов СССР подряд.

Известен также Сабыр Усупов своей тренерской деятельностью. Долгие годы он являлся старшим тренером центрального совета добровольного спортивного общества "Алга", а также тренером сборной республики по вольной борьбе.

Также за плечами именитого спортсмена и преподавательская деятельность в главных вузах страны. В разные годы возглавлял кафедры физического воспитания Иссык-Кульского и Кыргызского государственных университетов. Сабыр Усупов удостоен звания "Отличник народного образования", а в 2013 году ему присвоено звание профессора.