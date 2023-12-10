Погода
$ 89.28 - 89.71
€ 95.52 - 96.52

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по боксу

218  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке во дворце спорта имени Кожомкула прошел чемпионат Кыргызстана по боксу среди мужчин и женщин. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на ринг вышли 109 сильнейших боксеров из семи областей Кыргызстана, Бишкека и Оша.

Воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам заняли следующие места:

Женщины:

Шахриза Халилова (60 кг) – 1 место;

Перизат Темирова (54 кг) – 2 место;

Рустамбек кызы Айназик (54 кг) – 3 место.

Мужчины:

Чемпионами Кыргызской Республики стали:

Анваржан Ходжиев (48 кг);

Санжар Сейдакматов (57 кг);

Жакшлык Талайбеков (67 кг);

Сатыбалды уулу Сагын (80 кг);

Бекжигит уулу Омурбек (86 кг);

Токтосун уулу Бакыт (+92 кг).

Второе место заняли:

Адылбек уулу Эркин (80 кг);

Алтынбек уулу Сыймык (67 кг).

Бронзовыми призерами чемпионата стали:

Урустомбай уулу Байэл (51 кг);

Адилет Качкынбеков (54 кг);

Ихтияр Нишанов (63,5 кг);

Мухаммед Дурсунов (80 кг);

Данияр Орозбеков (86 кг);

Нурсултан Болотбаев (86 кг);

Нурмухаммед Акимов (+92 кг).

Соревнования состоялись в целях комплектования сборной страны для участия в международных турнирах.

Отметим, команда города Бишкек заняла 1 общекомандное место.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434039
Теги:
бокс, чемпионат, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  