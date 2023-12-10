В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по боксу

В Бишкеке во дворце спорта имени Кожомкула прошел чемпионат Кыргызстана по боксу среди мужчин и женщин. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, на ринг вышли 109 сильнейших боксеров из семи областей Кыргызстана, Бишкека и Оша.
Воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам заняли следующие места:
Женщины:
Шахриза Халилова (60 кг) – 1 место;
Перизат Темирова (54 кг) – 2 место;
Рустамбек кызы Айназик (54 кг) – 3 место.
Мужчины:
Чемпионами Кыргызской Республики стали:
Анваржан Ходжиев (48 кг);
Санжар Сейдакматов (57 кг);
Жакшлык Талайбеков (67 кг);
Сатыбалды уулу Сагын (80 кг);
Бекжигит уулу Омурбек (86 кг);
Токтосун уулу Бакыт (+92 кг).
Второе место заняли:
Адылбек уулу Эркин (80 кг);
Алтынбек уулу Сыймык (67 кг).
Бронзовыми призерами чемпионата стали:
Урустомбай уулу Байэл (51 кг);
Адилет Качкынбеков (54 кг);
Ихтияр Нишанов (63,5 кг);
Мухаммед Дурсунов (80 кг);
Данияр Орозбеков (86 кг);
Нурсултан Болотбаев (86 кг);
Нурмухаммед Акимов (+92 кг).
Соревнования состоялись в целях комплектования сборной страны для участия в международных турнирах.
Отметим, команда города Бишкек заняла 1 общекомандное место.