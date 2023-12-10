В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по боксу

В Бишкеке во дворце спорта имени Кожомкула прошел чемпионат Кыргызстана по боксу среди мужчин и женщин. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на ринг вышли 109 сильнейших боксеров из семи областей Кыргызстана, Бишкека и Оша.

Воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам заняли следующие места:

Женщины:

Шахриза Халилова (60 кг) – 1 место;

Перизат Темирова (54 кг) – 2 место;

Рустамбек кызы Айназик (54 кг) – 3 место.

Мужчины:

Чемпионами Кыргызской Республики стали:

Анваржан Ходжиев (48 кг);

Санжар Сейдакматов (57 кг);

Жакшлык Талайбеков (67 кг);

Сатыбалды уулу Сагын (80 кг);

Бекжигит уулу Омурбек (86 кг);

Токтосун уулу Бакыт (+92 кг).

Второе место заняли:

Адылбек уулу Эркин (80 кг);

Алтынбек уулу Сыймык (67 кг).

Бронзовыми призерами чемпионата стали:

Урустомбай уулу Байэл (51 кг);

Адилет Качкынбеков (54 кг);

Ихтияр Нишанов (63,5 кг);

Мухаммед Дурсунов (80 кг);

Данияр Орозбеков (86 кг);

Нурсултан Болотбаев (86 кг);

Нурмухаммед Акимов (+92 кг).

Соревнования состоялись в целях комплектования сборной страны для участия в международных турнирах.

Отметим, команда города Бишкек заняла 1 общекомандное место.