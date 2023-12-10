В Бишкеке мужчина вовлек в проституцию несовершеннолетнюю. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 1 декабря в милицию обратилась гражданка О.С. с просьбой принять меры в отношении гражданина по имени "А.", который с октября текущего года путем обмана, вовлек в занятие проституцией её несовершеннолетнюю сестру К.С., 2006 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 (Вовлечение в занятие проституцией) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Т.А., 2001 года рождения, который был водворен в ИВС.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Милиция просит граждан, владеющих информацией о лицах, занимающихся предоставлением интимных услуг или о местах, просит незамедлительно сообщить по следующим номерам телефонов: Whatsapp 0(701) 700-251, 0(312) 43-73-75 и по короткому круглосуточному номеру 102. Анонимность гарантируется.