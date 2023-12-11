Время приумножать доходы. Гороскоп с 11 по 17 декабря

На предстоящей неделе нас ожидает два важных события, которые ещё и состоятся в один день. Последнее Новолуние 2023 года состоится 13 декабря и с этого дня Меркурий начинает ретроградное движение, которое продлится до 2 января 2024 года. Если нужно срочно что-то решить, то займитесь этим в понедельник и вторник. Покупки в кредит ещё можно совершать в понедельник День, кстати, удачен для поездок. В среду важно обдумывать планы, мечтать, но лучше всего думать о том, что бы вы хотели исправить или закончить до конца этого года. Новые задуманные желания могут исполниться с большим опозданием. Четверг и пятница благоприятны для покупок и сделок с недвижимостью, особенно если это исполнит давние желания, но в кредит покупать не стоит до 2 января 2024 года, а потому рассчитывайте на свои средства.

Овен – удастся получить давно обещанные деньги, застать руководство и влиятельных людей, дабы они решили вопросы, которые обещали решить в течение года. В начале недели возможно получение важных известий издалека и долгожданные встречи. Не стесняйтесь задавать неудобные вопросы собеседникам. До середины недели есть шанс получить вразумительный ответ, добиться продолжения сотрудничества, возможно услышать признание в любви. Уже во второй половине недели собеседники отделаются очередными общениями

Телец – долгожданные известия издалека вдохновят на шаги, которые вы давно не решались сделать. Удастся претворить в жизнь отложенные планы, встретиться с людьми, встречи которых давно ожидали, а возможно и совершить дальнюю поездку, либо для начала купить билеты. В первой половине недели возможно получение подарков и помощи. Полученные деньги лучше всего потратить в это же время, поскольку ближе к выходным вас могут сбить столку советы знакомых и, вместо подарков к Новому году, вы можете получить убытки.

Близнецы – прислушайтесь к своей интуиции и советам друзей. Вы многого не замечете, а потому рискуете упустить своё счастье, увлёкшись перепалкой с руководством, похождениями по различным инстанциям. Внимания внутреннему голосу и советам друзей, вы существенно пополните казну в преддверии Нового года, перестанете суетиться и поправите здоровье, а также выкроите время для душевного разговора и признаний в любви.

Рак – некоторые поездки и встречи будут перенесены на неопределённое время, зато состоятся другие, которые принесут больше пользы, чем отложенные. Удастся разобраться с задолженностями в учёбе, а возможно возобновить участие в тренингах, обучающих программах. Важные вопросы постарайтесь решить до выходных дней. У вас есть шансы получить долгожданные документы, а также услышать вразумительный ответ на волнующие давно вопросы. В выходные дни собеседники начнут хитрить, что усложнит процесс выбора и принятия решения.

Лев – если постараться, вы сможете существенно пополнить казну в преддверии новогодних праздников, решить финансовые вопросы. Фортуна будет благоволить вам до выходных дней, а потому не тяните с покупками. В выходные дни вы будете слишком восприимчивы и не волне эмоций растранжирите много денег. В течение недели можно рассчитывать на судьбоносные разговоры с руководством или влиятельными людьми, которые поспособствуют карьерному продвижению.

Дева – представится ещё один случай показать себя и презентовать идеи. Найдутся заинтересованные слушатели, которые поддержат вашу инициативу, хотя и с небольшой задержкой. Сложатся поездки, как деловые, так и личные. Пора заняться поздравлениями людей, находящихся вдали. Учитывая пробуксовки из-за ретроградного Меркурия, они смогут получить ваши подарки более менее вовремя. Удачны покупки. В выходные дни домочадцы и некоторые деловые партнёры попытаются от вас что-то скрыть. Держите ухо востро.

Весы - время приумножать доходы и в том вам помогут близкие люди, поделившись своими идеями и советами. Они укажут на ошибки, которые совершались ранее и приводили убыткам, а также наведёт на мысль каким образом можно развить свой бизнес, либо получить больше отдачи от наёмной работы. Дополнительные доходы, возврат долгов позволят совершить долгожданные покупки, подарки к Новому году, и даже решить жилищный вопрос. В выходные дни будьте внимательнее на дорогах и не верьте слухам.

Скорпион – советы и предложения как близких людей, так и деловых партнёров будут заслуживать внимания. Вы вместе сможете продумать и организовать оригинальную программу новогодних корпоративов и семейного новогоднего торжества, а также продумать совместные проекты на 2024 год. Некоторые идеи покажутся слишком смелыми, но не спешите их отбрасывать. В течение недели приготовьтесь к частым поездкам и к тому, что многие могут что-то забывать и путать. В конце недели берегите деньги.

Стрелец – планов будет громадьё, но важно учитывать ретроградное движение Меркурия, которое начнётся с 13 декабря. В первые дни недели ещё можно заниматься срочными делами. Есть шанс согласовать важные вопросы у руководства и потом не обивать пороги в последние дни уходящего года. А уже со среды стоит брать за незавершённые дела, зависшие вопросы. Вы сможете придать им импульс и получить от этого выгоду. Удастся разобраться с долгами. В конце недели воздержитесь от споров с домочадцами. .

Козерог – вам удастся заинтересовать своими идеями как деловых партнёров, так и друзей, любимого человека. Они загорятся вашими предложениями, что позволит начать выгодное сотрудничество, а с близкими людьми кардинальным образом пересмотреть планы на новогодние праздники, существенно их улучшив. Возможно получение значимых известий, которые не стоит оставлять без внимания и ответа. В выходные дни не пренебрегайте здоровьем, особенно во время загородного отдыха. .

Водолей – без лишней суеты, не афишируя своих планов едва знакомым людям, направляя информацию руководству или людям, от которых зависит решение, вы под занавес года сможете улучшить финансовое положение, продвинуться по карьерной лестнице. Удастся и поправить здоровье. В выводные дни постарайтесь не спустить деньги, послушав различных знакомых. От покупок, особенно в кредит, лучше воздержаться.

Рыбы – свободного времени практически не будет, поскольку вы будете заняты незапланированными встречами, поездками, предновогодней подготовительной суетой. Несмотря на все не состыковки и пробуксовки, вы многое успеете и получите результат, который превзойдёт ожидания. Возможно возобновления делового общения и амурных отношений. В выходные дни в полученных предложениях окажется много подвохов, а потому не спешите с ответом.

Астролог Андрей Рязанцев