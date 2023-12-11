Путин и "изоляция": ближневосточное турне, визит Раиси и БРИКС

Российский лидер решает глобальные политические и экономические вопросы, задает тон в формировании многополярного мира и в развитии интеграционных процессов. Западные журналисты по привычке называют это "изоляцией", хотя даже их интонации начинают меняться, пишет "ВЭС24".

Изолировали, да не доизолировали

Люди, следящие за мейнстримной западной прессой и высказываниями топовых экспертов, начинают ловить себя на мысли, что что-то меняется. Вал публикаций, рисующих настоящее и будущее российского лидера сугубо в эсхатологических тонах, значительно уменьшился, уступив место сначала недоуменным интонациям – как это, Россия до сих пор не потерпела стратегического поражения? Затем откровенно раздраженных – Путин и Россия в результате противостояния с Западом становятся только сильнее… Прежде чем перейти к внешнеполитической деятельности российского президента, давайте взглянем на некоторые публикации такого рода.

POLITICO сокрушается о том, что попытка Запада ограничить нефтяные доходы России после начала СВО на Украине, в сущности, провалилась. Благодаря разного рода схемам и, скажем так, альтернативным коммуникациям и договоренностям, российская нефть торгуется значительно выше 60 долларов, вполне успешно пополняя бюджет РФ.

Немецкая Der Spiegel с ужасом сообщает своим читателям о том, что, вероятно, Путин прав в своих оценках геополитической ситуации и месте России в проходящих процессах:

"Президент Путин говорит, что его страна стала сильнее после ввода войск на Украину. К сожалению, он прав (…) Путин, согласно нынешнему промежуточному положению, выходит победителем на поле боя".

Понимаем, насколько неприятно писать об этом немецким журналистам. Их оккупированная американцами страна полностью пожертвовала своим суверенитетом ради интересов хозяев – англосаксов, уничтожает свою экономику, которая, как выяснилось, может быть эффективной только при наличии недорогих энергоресурсов из России, выгребла все свои арсеналы и удостоилась позора неоднократной демонстрации пылающих "Леопардов". К слову, американцы поступают умнее, не разрешая политическим хохлам пускать в дело "Абрамсы". Они прекрасно понимают, что "Абрамсы" будут гореть не менее бодро, чем "Леопарды", нанося серьезный имиджевый ущерб престижу американского ВПК.

Дальше – больше. Президент Путин оказался в списке претендентов журнала TIME на звание человек года. Понятно, что в случае, если Путин станет человеком года, то роль его личности в истории живописуют в самых мрачных тонах: "диктатор", "деспот", "человек, потрясший основы мира". Дело не в этом, дело в том, что человек года, какими бы черными красками его ни рисовали, слабо коммутируется с образом изолированного изгоя, каким хотели показать российского лидера западные эксперты и медиа.

Дипломатия по-путински

Теперь, собственно, к "изоляции". Путин отправился в ближневосточное турне, в рамках которого посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию. Арабский мир заинтересованно смотрит в сторону Москвы. Хитрые шейхи прекрасно видят выморочность американской внешней политики и не собираются становиться ее заложниками. Отсюда интерес к интеграционным процессам, которые актуализируют Россия и Китай. Таким образом одной из тем переговоров "изолированного" Путина станет БРИКС, в который эмираты и саудиты захотели вступить, а Россия готовится к председательству в этой организации. Вот что сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков:

"ОАЭ, Саудовская Аравия и Иран получили приглашение стать членами БРИКС. Там с 2024 года председательствует Россия. Будет обсуждаться, как обеспечить плавное подключение трех стран ко всем сферам деятельности БРИКС".

Понятно, что с ближневосточными лидерами найдется о чем поговорить и помимо БРИКС. Известно, что на повестке дня стоят несколько важных вопросов: продолжающийся арабо-израильский конфликт и ее величество нефть. К слову, и визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Москву прекрасно укладывается в энергетическую повестку. Судя по всему, Москва выступит своего рода модератором в вопросе ценообразования на углеводороды и в урегулировании ближневосточного конфликта. Впрочем, мы полагаем, что Путину и Раиси есть, что обсудить в сфере двусторонних отношений. Например, военное и экономические сотрудничество Москвы и Тегерана.

Словом, как ни бейся с фразеологией и словесной эквилибристикой, но положение российского лидера напоминает не "изоляцию", а, скорее, сверхвостребованность в качестве модератора, гаранта, лидера большой и влиятельной страны. Как бы это кому-то не нравилось.