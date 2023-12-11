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ГКНБ: Задержан мужчина, призывавший через соцсети к массовым беспорядкам

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Задержан пользователь аккаунта "Facebook" под ником "Ayman Manap" гражданин КР Б.Д.М., 1983 года рождения, на регулярной основе публиковавший призывы к массовым беспорядкам и активному неподчинению законным требованиям представителей власти. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, во избежание ответственности за свои деяния, пользователь Б.Д.М. прибегал к настройкам конфиденциальности, т.е. пользовался фейковым аккаунтом в социальной сети "Facebook".

В ходе проведенных неотложных обысковых мероприятий по месту жительства "Б.Д.М." изъяты его мобильное устройство, а также другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного дела. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/434056
Теги:
ГКНБ, задержание, массовые беспорядки, соцсети
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