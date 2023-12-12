Режиссер Артыкпай Суюндуков рассказал, как создавался фильм "Шамбала"

В Бишкеке состоялся показ фильма "Шамбала" режиссера Артыкпая Суюндукова, созданного по мотивам повести Чингиза Айтматова "Белый пароход". Картина была высоко оценена за рубежом и удостоена 52 международных премий. На мероприятии присутствовали представители творческой интеллигенции, СМИ и просто горожане. Фильм поразил своей яркостью и красочными кадрами природы.

Режиссер Артыкпай Суюндуков поделился историей зарождения своего фильма "Шамбала": По его словам, он еще в студенческие годы загорелся этой идеей.

"В 1970 году, после выхода повести Чингиза Айтматова "Белый пароход" я полыхнул страстью создать киноленту. Однако в это же время в "Кыргызфильме" Болот Шамшиев получил разрешение на экранизацию. Я, тогда еще студент ВГИКа, отложил этот вопрос на долгие годы, но идея и желание остались. Во время участия с фильмом "Плакальщица" на Ташкентском кинофестивале турецкий режиссер и продюсер выразил интерес к его покупке. Он спросил: Если у вас проект, который вы хотели бы реализовать, и я рассказал ему о "Белом пароходе". Он предложил создать турецкую версию фильма, но из-за финансовых трудностей проект был заморожен.

В 2020 году государство объявило конкурс на съемки фильма к 90-летию Чингиза Айтматова. Я вновь вступил в борьбу. Создание киноленты заняло год, но из-за пандемии все пришло почти на два года в стойку. Был определенный стресс, особенно учитывая предшествующую работу Шамшиева. Я переживал, как воспримут, будут ли проводить параллели с первым фильмом. К счастью, коллеги по цеху и зрители приняли нашу работу с теплотой. Фильм удостоился 52 международных премий, что стало рекордом для кыргызского кинематографа", - рассказал режиссер.