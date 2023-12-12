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ПРООН поддерживает Минэкономики КР в области адаптации к изменению климата

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С 30 октября по 3 ноября 2023 года - в рамках проекта "Продвижение процесса разработки Национального адаптационного плана (НАП) для среднесрочного и долгосрочного планирования и реализации адаптационных мер к изменению климата в Кыргызской Республике", ПРООН провела ряд тренингов для сотрудников Министерства экономики и коммерции (МЭК) Кыргызской Республики.

В рамках этого проекта была проведена диагностика потенциала министерства в области адаптации к изменению климата. В результате проведенных работ была разработана Гендерно-чувствительная стратегия укрепления потенциала Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики по координации стратегического планирования с учетом адаптации к изменению климата.

Основываясь на выявленных пробелах в потенциале Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики в интеграции вопросов изменения климата и мер по адаптации в стратегические документы социально-экономического развития, была разработана программа тренингов. Обучающие тренинги были направлены на 4 управления Министерства экономики и коммерции, а также на руководство министерства.

Цель проведенных тренингов заключается в укреплении институтов и усилении вертикальной и горизонтальной координации планирования адаптации к изменению климата. Это также включает содействие учету климатических рисков на национальном, отраслевом и областном уровнях, а также определение программы приоритетных инвестиций по адаптации к изменению климата.

Задачи настоящей обучающей программы главным образом направлены на содействие наращиванию базы знаний и потенциала сотрудников Министерства экономики и коммерции по:

- Формированию стратегий и программ социально-экономического развития в условиях изменяющегося климата и связанных с этими процессами рисков.

- Координации действий и интеграции вопросов изменения климата и мер по адаптации к ним в национальные, отраслевые/секторальные и региональные политики в согласовании с экономическим развитием.

Участники тренингов поделились своими мнениями о том, что политика МЭК КР должна тесно связываться с аспектами изменения климата и учитывать глобальные инициативы. Сотрудники министерства проявили интерес к программам соседних стран по адаптации к изменению климата и вопросам финансирования адаптационных мер через международные фонды. Важность участия различных управлений МЭК КР в процессе разработки национальных планов адаптации (НАП) было отмечено особенно. Также было высказано пожелание углубленно изучать вопросы изменения климата с учетом специфики каждого управления.

Программа поддержки по обучению включает в себя шесть модулей, каждый из которых состоит из нескольких сессий. Каждый модуль представляет собой учебный день. Модули делятся на базовые и специальные курсы, которые распределяются в зависимости от функциональных полномочий и навыков, необходимых для наращивания руководству и соответствующим управлениям Министерства экономики и коммерции.

ПРООН активно сотрудничает с партнерами в Кыргызской Республике для поддержания устойчивого развития и адаптации к изменению климата. Мы верим, что укрепление способностей в области адаптации является ключевым элементом достижения устойчивого будущего.

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Проект "Продвижение процесса разработки Национального адаптационного плана (НАП) для среднесрочного и долгосрочного планирования и реализации адаптационных мер к изменению климата в Кыргызской Республике" реализуется ПРООН в Кыргызстане при финансовой поддержке Зеленого Климатического Фонда.

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Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) является ведущей организацией ООН, борющейся c несправедливостью, вызванной нищетой, c неравенством и изменением климата. Работая с широкой сетью экспертов и партнеров в 170 странах, мы помогаем создавать интегрированные, долгосрочные решения для людей и планеты. Узнайте o нас больше на сайте undp.org/kyrgyzstan или присоединяйтесь к нам в социальных сетях @UNDPkg.


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URL: https://www.vb.kg/434073
Теги:
Минэкономики, ПРООН, Кыргызстан
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