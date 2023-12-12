Многие из 70-100 детей КР, нуждающихся в пересадке костного мозга, обречены

"Многие из 70-100 детей, ежегодно нуждающихся в операции по пересадке костного мозга, по сути, обречены. В Кыргызстане такие операции пока не проводятся. А у 90 процентов родителей детей, больных лейкемией, нет денег на дорогостоящую операцию за рубежом. Представляете, как им и нам, медикам, тяжело видеть детские мучения", - с горечью сказал в интервью vb.kg доктор медицинских наук, профессор Камчибек Узакбаев.

Камчибек Аскарбекович – ученик выдающегося педиатра Татьяны Ивановны Покровской, блестящий организатор здравоохранения, который многое сделал и делает для службы охраны материнства и детства в Кыргызстане и хорошо знает ее успехи и проблемы.

Камчибек Аскарбекович, вы уже много лет президент Федерации педиатров стран СНГ. Потому не могу не спросить: в сравнении с другими странами мы в области педиатрии выглядим пристойно или?..

- Барометром качества жизни общества в мире считается показатель младенческой и материнской смертности Он является интегральным показателем, характеризующим эффективность демографической политики государства, уровень жизни и, конечно, состояние здравоохранения в целом. В последние годы показатель смертности в нашей стране существенно снизился. И многое, зависящее от педиатров, акушер-гинекологов, делается. Но поддержка детства и материнства, безусловно, должна стать основным приоритетом правительства. Более 20 процентов населения Кыргызстана – дети, но они на сто процентов - его будущее.

И если конкретно отвечать на ваш вопрос, то, мягко говоря, рейтинг нашей службы охраны материнства и детства, несмотря на достаточно высокий уровень специалистов, даже в странах центральноазиатского региона не очень высокий.

Поэтому с таким воодушевлением мы, педиатры, восприняли в начале этого года поручение главы кабинета министров о восстановлении педиатрических служб в организациях здравоохранения, улучшение материально - технической базы и о возобновлении работы штабов по изучению причин материнской и детской смертности в республике. "Благодаря" реформе, проведенной в конце 90-х и в начале 2000-х годов, закрыли практически все детские больницы в областях, детские поликлиники объединили с взрослыми, не стало и женских консультаций. Соответственно, здравоохранение, особенно детское, потеряло очень многое и, в частности, кадры. Кто-то уехал за границу, кто-то перешел в другой сектор. В советское время только в Бишкеке было около 18 детских поликлиник, от которых остались воспоминания. Сегодня на всю страну приходится всего около 700 педиатров. Этого очень мало! Особенно сложная ситуация в регионах.

Поэтому, на мой взгляд, надо прежде всего капитально заняться подготовкой кадров, беречь тех, кто есть. При слабых кадрах даже при наличии современных, хорошо оборудованных больниц и ЦСМ здравоохранение будет хромать, и народ не будет нам доверять. Считаю, что поддержку и обучение кадров надо сделать приоритетным направлением в нашем здравоохранении.

Не так давно мы провели международный конгресс педиатров и съезд детских хирургов. Приезжали ведущие специалисты – профессора и академики из дальнего и ближнего зарубежья. Коллеги делились опытом, рассказывали о результатах своих многолетних научных исследований. Доктор медицинских наук, профессор, ведущий детский хирург России из Центральной больницы управления делами президента РФ Игорь Киргизов приехал за несколько дней до начала съезда и консультировал наших тяжелобольных ребятишек, провел несколько просто уникальных высокотехнологичных показательных операций, по сути, мастер-класс для специалистов по малоинвазивной, лапароскопической хирургии.

Наши специалисты с огромным вниманием и неподдельным интересом воспринимали все новшества, о которых говорили ведущие ученые-практики из разных стран. Поскольку большинство наших молодых докторов и не только в службе охраны материнства и детства, но и в других сферах, как говорится, варятся в собственном соку. Поехать на стажировку в какую-то страну или на такой вот конгресс у моих молодых коллег нет финансовой возможности. Поэтому, повторяю, наши кадры нуждаются в поддержке государства. Я говорил в правительстве: выделите определенную финансовую помощь хотя бы для пятидесяти молодых специалистов в год для стажировки в ведущих клиниках за рубежом. Они не только получат практические навыки последних достижений в мировой медицине, но и научатся методологии научного исследования.

На какие проблемы в детском здравоохранении надо обратить внимание прежде всего?

- Необходимо восстановить детскую службу в регионах, подготовить кадры. На республиканском уровне внедрить высокотехнологические, малоинвазивные методы диагностики и лечения. Надо развивать службу трансплантации: пересадку почки мы освоили, теперь необходимо приступать к пересадке печени и костного мозга. Детей, нуждающихся в таких высокотехнологичных вмешательствах, в стране много. Как я уже сказал, в пересадке костного мозга нуждаются ежегодно не менее 70-100 маленьких пациентов.

Будучи директором Национального центра охраны материнства и детства, в 2012 году мы вместе с коллегами из Беларуси начали проводить операции по трансплантации почки. Подготовили тогда около двадцати своих специалистов, прошедших международную сертификацию, то есть получивших право на проведение таких высокотехнологичных вмешательств. Шестнадцать операций они сделали с белорусскими трансплантологами. А потом почти пятидесяти пациентам провели самостоятельно и успешно. Мы тогда задумывались уже об операциях по трансплантации печени.

К сожалению, в Кыргызстане растет и количество врожденных заболеваний. Если раньше в структуре младенческой смертности они занимали пятое - шестое места, то сегодня – первое.

В чем причина – болезни родителей, экология, наследственность? С какими патологиями чаще рождаются младенцы?

- Врожденные патологии - это огромный пласт болезней абсолютно любых систем и органов: центральной нервной системы, сердца, почек, костно- суставной, соединительной ткани и других. А причинных факторов риска много: экология, курение, питание матерей, прием препаратов, различные инфекции, генетические нарушения, связанные с проблемами в перинатальном периоде - до, во время или сразу после родов.

Профессор, что можно и нужно сделать, чтобы снизить младенческую смертность из-за врожденных аномалий развития?

- Целесообразно в государственном масштабе подумать о полноценном восстановлении программы планирования семьи. Опыт прошлых лет показал, что она себя полностью оправдала. Страны, добившиеся сегодня серьезных успехов в плане здоровья матери и ребенка, следуют именно ей: рождение желанного ребенка в желаемые сроки. При этом упор следует сделать не столько на медицинском аспекте программы, сколько на социальном. Базовое здоровье человека закладывается не только в период внутриутробной жизни, а намного раньше. Простой пример: для защиты от пороков развития нервной системы ребенка беременным назначают фолиевую кислоту. Но если женщина начинает ее принимать за полгода до планируемой беременности, эффективность профилактики вырастает втрое.

И, конечно, для того, чтобы снизить младенческую смертность, нужно улучшить и систему родовспоможения, реанимационную помощь новорожденным, выхаживание маловесных детей.

То есть, если я правильно вас поняла, то надо строить больше роддомов и оснащать их?

- Да, надо строить, но не родильные дома, а перинатальные центры. Еще в 2008 году у нас возникла идея провести так называемую перинатальную революцию. Ее суть состоит в создании сети перинатальных центров. Такие учреждения и предназначаются прежде всего для улучшения службы родовспоможения, для родоразрешения сложных случаев, которые и дают больше всего смертельных исходов. В таких центрах будет хорошо развита реанимация новорожденных, выхаживание детей с низкой массой тела и так далее. Опыт других стран, в том числе западных и наших соседей по региону, показал, что такие центры жизненно необходимы.

Еще в 2008 году совместно с ВОЗ и Германским банком реконструкции и развития мы начали разрабатывать в стране перинатальную программу. На базе Национального центра охраны материнства и детства в 2014 году началось строительство первого перинатального центра. Правда строительство его по разным причинам приостанавливалось, но сейчас оно, наконец, близится к концу.