ГНС уволила сотрудников, задержанных ГКНБ

Пять сотрудников налоговых органов, ранее ответственных за сбор налогов на рынке "Дордой", были уволены в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, соответствующий приказ подписал председатель ГНС Алтынбек Абдувапов.

Основанием для увольнения послужило их задержание ГКНБ по обвинению в коррупционной схеме на рынке "Дордой" в предыдущие годы.

Стоит отметить, что один из пятерых задержанных был уже уволен в январе 2023 года.

Также следует отметить, что правоохранительные органы в настоящее время проводят анализ деятельности сотрудников налоговых органов за предыдущие годы, ответственных за сбор налогов на рынках.

ГНС на сегодня в рамках улучшения налогового администрирования и минимизации контактов с предпринимателями вывела всех сотрудников с рынка "Дордой".

Отметим, что Государственная налоговая служба проводит широкомасштабные мероприятия по искоренению коррупции, выявлению источников коррупции и нейтрализации факторов, способствующих ее распространению.