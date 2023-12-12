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"На Народный курултай не будут приглашены специальные почетные гости"

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Под руководством государственного секретаря КР Суйунбека Касмамбетова состоялось заседание организационного комитета по проведению Народного курултая и координации работы по выборам делегатов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в заседании в режиме видеоконференции приняли участие члены комитета, уполномоченные представители соответствующих государственных органов и полночные представители Президента в регионах.

В ходе обсуждения госсекретарь сообщил, что на днях в администрацию президента поступило предложение от некоторых общественных деятелей создать специальный список для участия в Народном курултае.

В данном контексте Касмамбетов отметил, что на Народный курултай не будут приглашены специальные почетные гости.

"Народный Курултай станет площадкой для решения реальных вопросов и проведения работы", - сказал он.

Следует отметить, согласно указа президента Садыра Жапарова "О проведении Народного Курултая" не предусмотрено создание специального или дополнительного списка. В Народном курултае могут участвовать только делегаты, избранные в этом году, их количество составляет 700 человек. Среди них 640 делегатов со всех регионов республики, 30 делегатов от этнических групп и 30 от трудовых мигрантов за рубежом. Кроме того, помимо делегатов в работе Народного курултая примут участие депутаты Жогорку Кенеша, члены Кабинета Министров, представители государственных органов и местного самоуправления.

Напомним, Народный курултай пройдет 15-16 декабря в Бишкеке с участием Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.


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URL: https://www.vb.kg/434079
Теги:
курултай, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров, Суйунбек Касмамбетов
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