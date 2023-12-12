В Кыргызстане появились два новых цифровых документа

В мобильном приложении "Түндүк" стали доступны новые цифровые документы – Свидетельство о заключении брака и Свидетельство о расторжении брака. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, на сегодняшний день в список юридически значимых цифровых документов входят: паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и свидетельство о расторжении брака. Цифровые документы можно предъявлять во всех случаях, когда требуется идентификация личности – государственным органам, органам местного самоуправления, должностным лицам, юридическим и физическим лицам.