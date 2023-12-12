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В Кыргызстане появились два новых цифровых документа

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- Назгуль Абдыразакова
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В мобильном приложении "Түндүк" стали доступны новые цифровые документы – Свидетельство о заключении брака и Свидетельство о расторжении брака. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, на сегодняшний день в список юридически значимых цифровых документов входят: паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и свидетельство о расторжении брака. Цифровые документы можно предъявлять во всех случаях, когда требуется идентификация личности – государственным органам, органам местного самоуправления, должностным лицам, юридическим и физическим лицам.


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URL: https://www.vb.kg/434080
Теги:
Кыргызстан, Документ
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