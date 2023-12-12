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При получении взятки задержан главбух Кара-Сууской райгосадминистрации

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При получении взятки в 45 тысяч сомов, с поличным задержан главный бухгалтер Кара-Сууской районной государственной администрации "А.А.И.". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что задержанный, пользуясь своим должностным положением, под угрозой затягивания перевода бюджетных средств подрядной организации, требовал возврата части денег, предназначенных для строительства мини-футбольного поля в с.Лангар Кара-Сууского района.

Возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.343 УК КР (вымогательство взятки). По итогам специальных следственных действий "А.А.И." водворен в СИЗО.


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URL: https://www.vb.kg/434082
Теги:
ГКНБ, задержание, коррупция, Ошская область, взятка
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