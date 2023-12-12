При получении взятки задержан главбух Кара-Сууской райгосадминистрации

При получении взятки в 45 тысяч сомов, с поличным задержан главный бухгалтер Кара-Сууской районной государственной администрации "А.А.И.". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что задержанный, пользуясь своим должностным положением, под угрозой затягивания перевода бюджетных средств подрядной организации, требовал возврата части денег, предназначенных для строительства мини-футбольного поля в с.Лангар Кара-Сууского района.

Возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.343 УК КР (вымогательство взятки). По итогам специальных следственных действий "А.А.И." водворен в СИЗО.