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Как долго продлится палестино-израильский конфликт?

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Вечером 6 декабря по местному времени армия обороны Израиля заявила через свои официальные социальные сети, что за последние несколько часов израильская 98-я дивизия прорвала линию обороны "Бригады Хан-Юниса" под руководством Палестинского исламского движения сопротивления (Хамас), окружив южный город Хан-Юнис в секторе Газа и начав свою первую военную операцию в самом центре региона. Они провели штурмовой рейд на центр города Хан-Юнис и разрушили часть основных объектов ХАМАСа. Израильская армия заявила, что в настоящее время, город Хан-Юнис "практически контролируется" израильской армией.

По данным медико-санитарной службы Газы, с момента начала нынешнего палестино-израильского конфликта, в Газе погибло около 15 900 человек, большинство из которых - женщины и дети. 5-го числа агентство Франс-Пресс сообщило, что по признаниям израильских военных, в ходе военных действий в секторе Газа каждое уничтожение 1 члена ХАМАС приводит к гибели 2 мирных жителей Газы.

29 ноября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому вопросу, что сектор Газа переживает гуманитарную катастрофу, и мир не должен закрывать глаза на это бедствие.

Постоянный представитель Бразилии при ООН, Серджио Данезе отметил, что самое печальное то, что сейчас преобладают молчание и бездействие. А постоянный представитель Франции при ООН, Николя де Ривьер выразил глубокое сожаление по поводу того, что проект резолюции не был принят.

Международное сообщество усердно работает над поиском решения палестино-израильского конфликта, чтобы разрешить гуманитарную катастрофу, которую этот конфликт принёс населению Газы. Специальный координатор ООН по миротворному процессу на Ближнем Востоке Тор Веннесланд заявил, что в ближайшие недели и месяцы международное сообщество должно сотрудничать с Израилем, властями Палестины и региональными партнерами для поиска нового практичного политического решения. Единственным возможным путем является осуществление плана "Два государства для двух народов" в соответствии с резолюциями ООН, предыдущими соглашениями и международным правом.

В ходе этого конфликта, страны мира выразили разные позиции. Так, 16 октября США проголосовали против проекта резолюции, предложенного Россией по гуманитарным вопросам в секторе Газа. В то же время, США выразили твердую поддержку своему союзнику Израилю и предоставили военную помощь. Высокопоставленные чиновники США, включая Байдена, госсекретаря Блинкена, министра обороны Остина и главу центрального командования вооруженных сил США Майкла Курилла, последовательно посещали Израиль. США отправили Израилю большое количество авиабомб и артиллерийских снарядов, направили две авианосные ударные группы в восточное Средиземноморье и увеличили количество боевых самолётов размещенных в этом регионе.

Восемнадцатого ноября, представитель Госдепартамента США Джош Пол объявил о своей отставке из-за недовольства продолжающимся увеличением военной помощи Израилю со стороны Байдена. Во время интервью американским СМИ Пол заявил, что многие коллеги, работающие в федеральном правительстве и Конгрессе, испытывают "похожие чувства" и "полностью понимают" его решение уйти в отставку.

Перед лицом палестино-израильского конфликта, Китай активно откликается на призыв ООН и работает со многими странами над разрешением палестино-израильского конфликта. 29 ноября, по инициативе Китая Совет Безопасности ООН провел заседание высокого уровня по палестино-израильскому вопросу, заседание проходило под председательством министра иностранных дел Китая Ван И, на котором присутствовали министры иностранных дел и высокопоставленные представители почти 20 стран, а также все члены Совета Безопасности. Ван И подчеркнул, что текущий палестино-израильский конфликт привел к гибели большого количества невинных людей и к беспрецедентным гуманитарным катастрофам, а его отрицательное воздействие продолжает проявляться. Война испытывает совесть и справедливость, в то время как мир призывает к разуму и мудрости. Международное сообщество должно предпринять более активные действия для спасения жизней и восстановления мира. Необходимо с максимальной настойчивостью содействовать всеобъемлющему и долговременному прекращению огня. В Газе нет безопасных зон для защиты от обстрелов, так же как и противопожарных стен.

30 ноября Министерство иностранных дел Китая опубликовало документ с изложением позиции Китая по разрешению палестино-израильского конфликта: текущий конфликт привел к массовым жертвам среди мирного населения, вызвал серьезную гуманитарную катастрофу, которая привлекла внимание международного сообщества. Председатель Си Цзиньпин неоднократно высказывал принципиальную позицию Китая относительно текущей ситуации в Палестине и Израиле, подчеркивая необходимость немедленного прекращения огня, обеспечения безопасности гуманитарных коридоров, предотвращения расширения конфликта. Основным выходом является реализация плана "Два государства для двух народов", объединение усилий мирового сообщества для поддержки мира и решения палестинской проблемы, стремясь к его всестороннему, справедливому и долгосрочному решению.


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URL: https://www.vb.kg/434093
Теги:
Израиль, Китай, Палестина, ООН
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