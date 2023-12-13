В КР почтили память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева

Вчера, в день смерти выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, посол Азербайджана в Кыргызстане, представители азербайджанской диаспоры, сопредседатели Азербайджано-Кыргызского фонда развития, учащиеся и учителя учебно-воспитательного комплекса школа-гимназия №20, которая носит имя общенационального лидера Азербайджана, почтили его светлую память минутой молчания, возложили цветы к его бюсту, установленному в фойе. Гости подарили школе прекрасную картину-портрет Гейдара Алиева.

Светлую память об этом человеке с большим уважением чтут и в Азербайджане, и за рубежом. Этот год, согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, в Азербайджане был объявлен Годом Гейдара Алиева. В мае страна и мир отмечали 100-летие архитектора и основателя современного независимого Азербайджана, а вчера – 20-летие со дня его смерти. Но смерть – биологическое, медицинское понятие. Как утверждал великий сын кыргызского народа, писатель Чингиз Айтматов, 95-летие со дня рождения которого отметили вчера в Кыргызстане и во многих странах мира, "человек не умирает до тех пор, пока живут знавшие его". С данным высказыванием нельзя не согласиться. Даже если человек обретает физическую смерть, он может оставаться живым в памяти других людей. Если об умершем человеке знает и помнит хотя бы один, он не умрет, ведь память о нем оживляет его в сознании людей. А если человек является историческим лицом, повлиявшим на жизнь народа, он будет жить в сознании поколений. Как сам Чингиз Айтматов, как Гейдар Алиев.

"Азербайджанский народ гордится тем, что в истории нашей страны есть такая великая личность, как Гейдар Алиев. Этот год был насыщен важными событиями. Это и 100-летие со дня рождения нашего общенационального лидера и 20-летие со дня его кончины. Это и 20-летие вступления в должность нашего уважаемого президента Ильхама Гейдаровича Алиева. Этот год войдет в историю еще и потому, что азербайджанский народ полностью восстановил свою территориальную целостность. И, конечно, 2023 год знаменателен для обеих наших стран, как год 30-летия установления дипломатических отношений. А 12 декабря мы отметили вместе 95-летие со дня рождения Чингиза Айтматова", - сказал vb.kg Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов.

По его словам, в мае посольство и коллектив школы открыли в Кыргызстане Год Гейдара Алиева. За это время было проведено много интересных мероприятий – конкурсы на лучшее сочинение о Гейдаре Алиеве, выставка, посвященная его 100-летию, и другие встречи. Также на высоком уровне в Жогорку Кенеше отметили 100-летний юбилей Гейдара Алиева. А в апреле будущего года во время ожидаемого визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Баку будет открыт памятник великому писателю Чингизу Айтматову на одной из центральных улиц азербайджанской столицы.

"Это свидетельствует о духовной близости наших народов. И Гейдар Алиев, и Чингиз Айтматов были большими друзьями. До конца года мы хотим еще посадить в парке "Дружбы" ели в честь 100-летия нашего общенационального лидера, чтобы и в Кыргызстане помнили о нем. Он многое сделал для укрепления дружбы между нашими народами", - добавил господин посол.

Как он отметил, Гейдар Алиев пользовался огромным доверием и уважением и в бывшем Союзе, и у себя на родине, и в других странах, потому это был уникальный человек во власти, способный решать задачи глобального масштаба, и мудрый политик. Он всегда, во все трудные для Азербайджана времена, был рядом с народом. Именно Гейдара Алиева народ потребовал пригласить к власти в 1993 году на фоне правительственного кризиса. Его не случайно называют архитектором и основателем современного независимого Азербайджана. Именно он вместе с народом заложил основу нынешней сильной и независимой страны.

"Хотя фундамент феноменального будущего Азербайджана он заложил еще, будучи в должности первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана в 1969 году. Его структурные экономические реформы, проводимая им политика дали возможность воспитать тех, кто освободил Карабах, - подчеркнул посол Гандилов. - Слова великого лидера "Я всегда гордился, и сегодня горжусь тем, что я азербайджанец" стали девизом азербайджанцев всего мира, краеугольным камнем солидарности народа. В самые трудные времена он убеждал народ, что победа все равно будет за нами, потому что правда на нашей стороне. Его слова вели нас всех от победы к победе".

Как рассказал господин посол, когда азербайджанские военные в 2020 году вышли на внешние рубежи страны, когда был освобожден город Шуша, президент Ильхам Алиев в первую очередь посетил могилу общенационального лидера Азербайджана и сказал, что он выполнил наказ отца: Шуша свободна. Это - великая победа!

"И если Гейдар Алиев спас Азербайджан от разрушения, то Ильхам Алиев пошел еще дальше – он вернул отнятую у нас территорию, восстановил справедливость. Он, как и Гейдар Алиев, с самого начала был уверен в победе и в своей правоте.

И сегодня хочу поблагодарить Гейдара Алиева за то, что он воспитал патриота, гражданина и большого полководца, которому наш народ доверил судьбу страны. Гейдар Алиев убедил всех нас в победе, дал веру, создал армию, поднял экономику и передал Азербайджан людям, которые смогли довести его идеи до логического совершенствования", - отметил господин посол.

"Мне посчастливилось поработать с Гейдаром Алиевым. Он очень много вложил в образование, культуру, искусство и не только Азербайджана, но и бывшего Союза. И один из его образовательных проектов - это я и несколько моих соотечественников, которых он отправил учиться в Москву, Ленинград, Киев тем специальностям, которые у нас тогда еще не преподавали. Он очень гордился этим проектом, говорил, показывая список людей, которые учились за пределами республики, что мы - богатство страны и его. И мы, конечно, старались оправдать его ожидания и надежды. Многие из тех, кто входил в этот проект, сейчас возглавляют государственные структуры. И, как говорил Гейдар Алиев, мы гордимся тем, что мы – азербайджанцы. Гордимся тем, что у нас был такой общенациональный лидер", - сказал сопредседатель Азербайджано-Кыргызского фонда развития Игбал Бабаев.

По его словам, этот фонд еще более укрепит наши деловые и человеческие отношения. "И хочу сказать, чтобы народ Кыргызстана знал, что у него есть такой друг, как Азербайджан", - заверил Бабаев.

Как добавил сопредседатель фонда с кыргызской стороны Алмаз Мамбетов, у наших стран неисчерпаемые возможности для сотрудничества. И ожидаемый в апреле госвизит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан придаст еще большую значимость нашим отношениям. "Во время последней поездки в Азербайджан мы еще больше убедились, что это одна из самых динамично развивающихся стран мира. Президент Ильхам Алиев успешно продолжает мудрую политику своего отца. Престиж Азербайджана неуклонно растет, и все это на том фундаменте, который создал уникальный политик - Гейдар Алиев. На примере его жизни можно понять, какую огромную роль играет личность в истории", - отметил Алмаз Мамбетов.

Директор учебно-воспитательного комплекса школа-гимназия №20 Каныкей Алымкулова подчеркнула, что для школы большая честь носить имя такого великого человека, человека-легенды, как Гейдар Алиев. "Наша школа, считаю, тоже один из его образовательных проектов. В прошлом году наши учащиеся посетили Баку, возложили цветы к памятнику Гейдара Алиева, увидели современный Азербайджан и еще больше почувствовали масштаб и силу личности настоящего лидера. И заверяю вас, что каждый ученик нашей школы знает, что у Кыргызстана есть большой и надежный друг – Азербайджан", - сказала Каныкей Алымкулова.

"Гейдар Алиев стал моим кумиром, я очень хочу быть похожим на него. В будущем мечтаю стать дипломатом, чтобы сближать народы разных стран, укреплять доверие между ними, как это делал Гейдар Алиев. И буду стараться достойно учиться, тем более, что наша школа-гимназия носит его имя", - сказал ученик 9 класса Эдил Касымалиев.

"В нашей школе прошел конкурс сочинений о Гейдаре Алиеве. И я стал победителем. Прочитал много литературы, когда готовился и осознал еще больше, какой великой личностью он был, какой крепкой была его дружба с нашим великим писателем Чингизом Айтматовым. И эту дружбу они, на мой взгляд, завещали, передали нам, молодым, чтобы мы еще больше ее укрепили", - отметил ученик 11 класса Даниэль Сатыбалдиев.