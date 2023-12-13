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В Душанбе состоялся круглый стол, посвященный 95-летию Чингиза Айтматова

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12 декабря в городе Душанбе состоялся круглый стол, посвященный 95-летию всемирно известного писателя, государственного деятеля и дипломата Ч.Айтматова на тему: "Чынгыз Айтматов: связь времён и народов". Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел, председатель и члены Союза писателей, деятели культуры и науки Таджикистана, главы дипломатических представительств, а также представители СМИ и кыргызской диаспоры.

В рамках круглого стола состоялся показ документального фильма о творческом наследии писателя "Завещание мастера". Также были организованы фотогалерея и выставка книг Ч.Айтматова на кыргызском, таджикском и русском языках.

Посол Кыргызской Республики в Республике Таджикистан Эрлан Абдылдаев отметил, что проведение круглого стола будет способствовать обновлению культурно-гуманитарных связей Кыргызстана и Таджикистана и позволит молодому поколению ознакомиться с историей литературных связей, творческом сотрудничестве и наследии выдающихся личностей кыргызских и таджикских народов. Кроме этого, Посол передал многотонник Ч.Айтматова в книжный фонд Национальной библиотеки Таджикистана.

С участниками круглого стола своими теплыми воспоминаниями о кыргызском писателе поделился друг, современник Ч.Айтамтова таджикский ученый - философ Акбар Турсун.

Большинство участников мероприятия отметили, что творчество Ч.Айтматова содействовало сближению таджикского и кыргызского народов.

Круглый стол был организован посольством Кыргызской Республики в Республике Таджикистан при содействии государственного учреждения "Национальная библиотека Таджикистана" Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.

Справочно: В Таджикистане произведения Ч.Айтматова издавались в 11 издательствах тиражом в 170 тыс. экземпляров.


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URL: https://www.vb.kg/434105
Теги:
МИД, Таджикистан, юбилей, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
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