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В Бишкеке прошло открытие вторых детских Дельфийских игр (фото)

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В театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева с участием мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева состоялось торжественное открытие Вторых открытых детских Бишкекских Дельфийских игр. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В церемонии открытия приняли участие директор международного Дельфийского комитета Владимир Понявин, председатель Дельфийского комитета КР Анарбек Ибраев, а также видные деятели культуры, искусства, образования и науки Кыргызстана, Казахстана, России и другие.

"Мы гордимся нашими дельфийцами, чьи имена сверкали на сценах стран Содружества, и продолжают сиять на профессиональных площадках, а также теми ребятами, для которых участие в международных Дельфийских играх стало очень важным этапом в поступлении в престижные учебные заведения мира. Особенно радует видеть, что в состав жюри входят выдающиеся деятели культуры и искусства Кыргызской Республики, аккредитованные челны международного жюри, а также участвует молодое поколение, которое в прошлом достигло выдающихся результатов на международных Дельфийских играх. Это символизирует передачу опыта и подчеркивает высокое значение искусства в жизни каждого человека, которое Кыргызстан успешно представляет в течение двадцати лет на мировой арене Дельфийского движения", - отметил градоначальник в своем выступлении.

Планируется, что в соревнованиях по 10 номинациям - классическая гитара, классический танец, изобразительное искусство, эстрадное пение, художественное чтение, театральное искусство, народные инструменты, ди-джей, а также парадельфийские номинации ("Исполнение песни на языке жестов" и "Хореографическое искусство") - примут участие более 400 детей от 7 до 14 лет.

Отметим, сотрудничество с международным Дельфийским комитетом приносит бесценный опыт, позволяя устанавливать контакты с авторитетными организациями в различных странах.

Соревнования развиваются как глобальная система поиска и поддержки молодых талантов, профориентации и подготовки кадров, воспитания подрастающего поколения.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев отметил важность данного мероприятия и пожелал всем участникам успехов, крепкого здоровья, а так же удачи в этом важном творческом пути.


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URL: https://www.vb.kg/434108
Теги:
дети, Бишкек, мэрия
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