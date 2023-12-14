ОАО "Национальная электрическая сеть КР" проводит акцию по списанию пени

ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" объявляет о начале акции по списанию пени абонентам, погасившим имеющиеся долги за потребленную электроэнергию до 31 декабря 2023 года, с учетом текущего начисления за декабрь 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, акция проводится для населения (бытовые потребители) и организаций, финансируемых из средств государственного бюджета (бюджетные потребители).

Условием акции является полное погашение задолженности за потребленную электроэнергию. Списание будет производиться по завершении акции, после 31 декабря этого года. То есть в новом году, с январе 2024 года погасившим долг указанным абонентам пени будут списаны и счета будут выписаны уже без пени. Исключение составляют, те абоненты, задолженность по которым находится на рассмотрении в судебных органах или имеются судебные решения.

Абоненты могут узнать свой баланс в приложении Мой свет и на сайте компании в разделе Баланс абонента.

Подробнее об условиях акции можно узнать по круглосуточным телефонам колл-центра 105, 1209, в службах сбыта и на сайте компании.