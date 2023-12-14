Погода
$ 89.22 - 89.65
€ 95.52 - 96.52

ОАО "Национальная электрическая сеть КР" проводит акцию по списанию пени

293  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" объявляет о начале акции по списанию пени абонентам, погасившим имеющиеся долги за потребленную электроэнергию до 31 декабря 2023 года, с учетом текущего начисления за декабрь 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, акция проводится для населения (бытовые потребители) и организаций, финансируемых из средств государственного бюджета (бюджетные потребители).

Условием акции является полное погашение задолженности за потребленную электроэнергию. Списание будет производиться по завершении акции, после 31 декабря этого года. То есть в новом году, с январе 2024 года погасившим долг указанным абонентам пени будут списаны и счета будут выписаны уже без пени. Исключение составляют, те абоненты, задолженность по которым находится на рассмотрении в судебных органах или имеются судебные решения.

Абоненты могут узнать свой баланс в приложении Мой свет и на сайте компании в разделе Баланс абонента.

Подробнее об условиях акции можно узнать по круглосуточным телефонам колл-центра 105, 1209, в службах сбыта и на сайте компании.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434114
Теги:
Кыргызстан, электричество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  