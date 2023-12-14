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В Кыргызстане возрождают институт бонитеров

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В Кыргызстане ведется работа по налаживанию собственной системы оценки племенной ценности животных (бонитировки) для использования их в селекционных программах. Для этих целей на базе Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) возобновили курсы подготовки специалистов-бонитеров. Об этом сообщает пресс-служба международной организации.

По ее данным, обучение проводится специалистами в области племенного животноводства и научными сотрудниками Кыргызского НИИ животноводства и пастбищ в рамках проекта ФАО "Содействие устойчивому развитию сектора мясного скотоводства".

Бонитеры – это специалисты, которые занимаются оценкой племенных и продуктивных качеств животного. Они играют важную роль в сельском хозяйстве, так как их работа позволяет улучшить племенное качество скота и повысить эффективность его разведения.

"Увеличение объемов производства животноводческой продукции должно быть обеспечено за счет интенсификации отрасли, или другими словами, за счет повышения продуктивности животных и совершенствования технологий", – отметил международный советник по техническим вопросам и и.о. заместителя Представителя ФАО в Кыргызстане Куватбек Бапаев. "Для улучшения здоровья животных и совершенствования технологий производства, используемых мелкими фермерами и крупными производителями, необходимы научно-обоснованные данные и скоординированные подходы и меры с тем, чтобы государственный и частный секторы могли чувствовать свою ответственность за предусматриваемые действия".

В программу обучения включили изучение теоретических основ разведения и племенного дела в животноводстве, в том числе овцеводстве и коневодстве, основ экстерьера, интерьера и конституции животных. Также слушателей курсов научат правильному ведению первичного племенного учета различных пород, ознакомят с инструкцией по бонитировке коров, овец и лошадей.

Помимо преподавания теории, ведущие специалисты Кыргызского НИИ животноводства и пастбищ, а также эксперты ФАО проводят со слушателями практические занятия по оформлению племенной документации и бонитировки животных различных пород.

"С каждым годом поголовье скота в Кыргызстане растет. К сожалению, процент племенных животных, то есть соответствующих всем стандартам породы, не такой высокий, как бы нам хотелось. Это снижает продуктивность", – отметила национальный эксперт ФАО по животноводству Марипа Кичинебатырова. "Понятно, что в любом личном подсобном хозяйстве, где есть коровы, может родиться теленок. Вот только племенным животным он считаться не будет. Племенной скот – это чистокровные животные, с достоверным происхождением".

По окончании курсов, специалисты получат сертификаты и удостоверение бонитера, которые будут являться доказательством их квалификации. После этого они будут распределены по областям Кыргызстана для оценки имеющегося поголовья крупного и мелкого рогатого скота. В случае положительного заключения бонитера хозяйство сможет подать заявку на прохождение аккредитации в Министерстве сельского хозяйства и получение статуса племенного, который позволит гарантировать качество породы, а значит и продукции.

"Наш институт провел исследование нагрузки для каждого бонитера. Например, по направлению крупный рогатый скот нам необходимо подготовить 13 специалистов, которые будут работать в каждой области страны", – рассказал директор Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ Жаныбек Керималиев. "Благодаря племенным хозяйствам улучшиться качество поголовья. В связи с этим на бонитеров ложится очень большая ответственность за организацию и проведение оценки племенной ценности животных".

Обучение бонитеров – это важный шаг на пути к устойчивому развитию сельского хозяйства, а также налаживания собственной системы селекции в Кыргызстане, для которой на сегодня есть все необходимые предпосылки.


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URL: https://www.vb.kg/434116
Теги:
Кыргызстан, животные
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