В Иркутске мать выбросила из окна детей для спасения от пожара

Жительница Иркутска спасла двух своих детей из пожара, сбросив с пятого этажа соседям, но сама погибла, сообщает СМИ.

Telegram-канал Shot передает, что пожар случился накануне вечером в квартире на пятом этаже дома в 1-м Советском переулке. В квартире проживала семья с тремя детьми – четырех, семи и девяти лет. После начала пожара женщина смогла подвести к окну 4-летнего сына и 7-летнюю дочь, чтобы сбросить их соседям, которые успели покинуть загоревшееся здание.

Сама женщина при попытке выпрыгнуть из окна получила тяжелые травмы, от которых скончалась. Также погибли 9-летний ребенок и супруг женщины.

Выброшенные из окна дети находятся в реанимации. Предварительной причиной пожара в жилом доме названо короткое замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело.