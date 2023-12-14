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В Иркутске мать выбросила из окна детей для спасения от пожара

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Жительница Иркутска спасла двух своих детей из пожара, сбросив с пятого этажа соседям, но сама погибла, сообщает СМИ.

Telegram-канал Shot передает, что пожар случился накануне вечером в квартире на пятом этаже дома в 1-м Советском переулке. В квартире проживала семья с тремя детьми – четырех, семи и девяти лет. После начала пожара женщина смогла подвести к окну 4-летнего сына и 7-летнюю дочь, чтобы сбросить их соседям, которые успели покинуть загоревшееся здание.

Сама женщина при попытке выпрыгнуть из окна получила тяжелые травмы, от которых скончалась. Также погибли 9-летний ребенок и супруг женщины.

Выброшенные из окна дети находятся в реанимации. Предварительной причиной пожара в жилом доме названо короткое замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело.


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URL: https://www.vb.kg/434118
Теги:
пожар, Россия
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