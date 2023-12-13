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Таможенники на КПП "Торугарт-автодорожный" работают при сильных морозах

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- Бакыт Басарбек
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Температура воздуха на КПП "Торугарт-автодорожный" днем ​​достигает -25 градусов, ночью опускается до -40 градусов. Постоянно дует холодный ветер. Но несмотря на суровые климатические условия, таможенники МТО "Нарын" дежурят круглые сутки. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

По данным пресс-службы, 48 сотрудников работают круглосуточно в две смены.

"Указанный пункт пропуска расположен на кыргызско-китайском участке государственной границы, на высоте 3800 метров над уровнем моря. Ежедневно через КПП "Торугарт-автодорожный" в обоих направлениях проезжает до 500 автомобилей. Сотрудники таможни регулярно проводят своевременный контроль входящих и исходящих товаров".


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URL: https://www.vb.kg/434123
Теги:
граница, Кыргызстан, таможня
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