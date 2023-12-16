Президент Бердымухамедов меняет команду дипломатов

В Туркменистане 12 декабря отмечают второй по значимости государственный праздник – День нейтралитета. Накануне президент Сердар Бердымухамедов подвел итоги внешнеполитической деятельности страны и определил задачи обновленного дипломатического корпуса страны на перспективу. Стратегическая цель внешней политики Ашхабада остается неизменной – особое внимание уделяется взаимодействию с государствами Центральной Азии и Среднего Востока, реализации достигнутых на VI Ашхабадском саммите прикаспийских государств соглашений, расширению контактов с Азиатско-Тихоокеанским регионом и развитию мультимодального транспортно-транзитного коридора из Азии в Европу. О России туркменский президент не упомянул, пишет "Независимая газета".

По уже сложившейся традиции ко Дню нейтралитета глава государства подписал указы о помиловании 302 узников, в том числе шести иностранных граждан. Однако в числе помилованных не было ни гражданских активистов, ни блогеров и журналистов, осужденных по надуманным обвинениям. Туркменистан крайне далек от принципов демократии и правового государства, в отличие от своих европейский "коллег" по нейтралитету. В мире существует несколько стран с официальным статусом постоянного нейтралитета: и одна из них Туркменистан.

Туркменистан – одна из самых закрытых стран в мире, о реальном положении дел в котором известно очень мало. Авторитаризм туркменской власти можно назвать тотальным, разговоров о правах человека в этом контексте быть не может. Однако ни Запад, ни тем более Восток тема прав человека не особенно интересует, когда речь идет об углеводородах, которыми богат Туркменистан.

Ашхабад также связывает большие планы и программы с государствами Европы в области энергетики, транспорта, технологий и ряде других сфер, об этом заявил на заседании кабмина президент Сердар Бердымухамедов. На это также указывает и то обстоятельство, что Туркменистан активизировал поиск возможностей для реализации проекта Транскаспийского трубопровода (см. "НГ" от 10.12.23).

Глава государства подвел также итоги внешнеполитической деятельности Туркменистана и определил задачи дипломатического корпуса страны на перспективу. Накануне он провел кадровые перестановки в МИДе страны, сменив двух заместителей министра иностранных дел – Вепу Хаджиева он отправил постпредом Туркменистана при органах ООН в Женеве, а также послом в Швейцарии, а Бердиниязу Мятиеву пока не нашли нового места работы. Также были переназначены ряд дипломатов. Ожидается также отставка и главы МИД Рашида Мередова.

Как сказал "НГ" политолог Аркадий Дубнов, слухи о возможной отставке Рашида Мередова когда-нибудь должны были оправдаться хотя бы потому, что он занимает должность главы МИД с 2001 года. 63-летний Мередов – рекордсмен на этом посту среди мирового дипломатического бомонда. Для сравнения, Сергей Лавров стал главой МИД РФ в 2004 году. Кстати, Сердар Бердымухамедов некогда был подчиненным Мередова, занимая пост его заместителя. В свое время Мередов сыграл зловещую роль в судьбе своих предшественников Бориса Шихмурадова и Батыра Бердыева, обвинив их в подготовке покушения на первого президента Сапармурада Ниязова (Туркменбаши), призвав к жесткой расправе, смертной казни.

"Что касается политической стороны возможной отставки Мередова, то она тоже объяснима. Внешнеполитический курс Сердара Бердымухамедова вырисовывается достаточно отчетливо. Во-первых, он сам хочет рулить внешней политикой, освободившись от чрезмерной опеки опытного дипломата. Во-вторых, внешнеполитические ориентиры Сердара Бердымухамедова связаны с экономикой, и в первую очередь – с газом, экспорт которого составляет главную, нервную ткань всей внешней политики – куда продать, кому продать и где выгоднее продать свой газ. Став практически вассалом Китая, полностью зависимым от этого монопольного покупателя, Ашхабад стремится уйти от этой зависимости. Естественно, возобновились попытки экспортировать поставки газа в Европу. Ранее этим планам сопротивление оказывала Москва – сложная судьба Транскаспийкого трубопровода тому пример. Но сегодня, видимо, Сердар Бердымухамедов рассчитывает, что влияние России снижается, и Москва вряд ли может противостоять планам Ашхабада по экспорту туркменского газа вкупе с азербайджанским в Европу. Отсюда понятно, что нужно менять дипломатическую команду, которая работала в соответствии с прежними установками", – отметил эксперт, добавив, что эта причина может рассматриваться в качестве одной из версий отставки Мередова.

"Рашид Мередов, самый опытный аппаратчик в туркменской власти, столкнулся с попытками молодого президента снизить уровень его влияния, начав с разрушения его давно сложившейся команды", – считает публицист из Туркменистана Кумуш Байриева. Что касается назначения Вепы Хаджиева послом в органы ООН, то это говорит о том, что власти готовы на столь рискованный шаг, чтобы кардинально улучшить репутацию Туркменистана. "Но не практическими действиями в самом Туркменистане, а путем дипломатических интриг, созданием очередной иллюзии, что в стране все хорошо в первую очередь с правами человека. Но это и рискованный шаг – Хаджиев, занимавшийся переговорным процессом по правам человека в ранге замминистра, уже смог набрать свою дозу токсичности в глазах международной дипломатии, заработав репутацию "адвоката дьявола", – подчеркнула Байриева.

Что же до Рашида Мередова, которому в Туркменистане пророчат скорую отставку, то, по мнению Кумуш Байриевой, "своего последнего слова он еще не сказал и не использовал в полной мере свой "коронный прием" в аппаратной борьбе". "А именно – филигранную интригу на внешнем контуре и внутри страны, – с созданием серьезной международной проблемы для туркменской власти, а потом предложить четкий, но долгоиграющий план по выходу из сложившейся ситуации, что было уже не единожды. Могу посоветовать всем активистам в Туркменистане на время снизить активность, как раз они и могут стать разменной монетой в этой интриге", – резюмировала публицист.

По словам эксперта по Центральной Азии Сердара Айтакова, оценивать внешнюю политику Туркменистана как концептуальную парадигму не имеет смысла, она подчинена сиюминутной конъюнктуре, в первую очередь так называемой газовой политике. "А во-вторых – провинциальному желанию понравиться на Западе. Если первое хоть как-то можно соотнести с государственными интересами, то второе продиктовано личным желанием первых лиц государства. Да, одно с другим и связано, но проблема в том, что ничего конкретного не делается, а политика просто эмулируется", – сказал "НГ" Айтаков.

В качестве примера он привел два проекта в соседних странах, которые несут угрозы для населения и Туркменистана в целом – это строительство Рогунской ГЭС в Таджикистане и ирригационного канала Кош-Тепа в Афганистане. "В случае их полноценной реализации Туркменистан может столкнуться с критической нехваткой воды и полным обвалом всего сельского хозяйства. В связи с этими угрозами никаких существенных внешнеполитических инициатив МИД Туркменистана не предпринял, совещание президентов "приафганской тройки" (см. "НГ" от 07.08.23) закончилось ничем, строительство обоих упомянутых объектов продолжается, а никакой проактивной позиции Туркменистан не озвучивает. С другой стороны, лично министр Мередов указал властям России на колебания уровня Каспийского моря, которые многократно описаны даже в исторической литературе и являются преимущественно чисто природными, а не антропогенными явлениями. Вместо осознания угроз и адекватных действий МИД Туркменистана занялся чисто пропагандистским проектом по Целям устойчивого развития ООН", – отметил Айтаков.

Что касается интересов России, то нельзя забывать о существовании категории так называемых двойных граждан на территории Туркменистана, которым уже много раз создавали проблемы (см. "НГ" от 26.02.23) именно тогда, когда от России был нужен конкретный результат. И стоял за этим тоже Мередов, напомнил эксперт.