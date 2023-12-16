Гонконгский грипп добрался до Узбекистана - симптомы

13 декабря зампредседателя Санитарно-эпидемиологического комитета РУз Нурмат Отабеков выступил с заявлением по эпидемиологической ситуации в Узбекистане на брифинге в АИМК, пишет nova24.uz.

До республики добрался Гонконгский грипп A-H3N2. В случае распространения вируса ситуация может дойти до масштабов пандемии.

Сильнее всего подтип вируса поражает дыхательные пути, могут возникнуть расстройства пищеварительной системы.

Наиболее уязвимые группы риска:

люди с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, онкологическими заболеваниями;

люди с сахарным диабетом, проблемами с иммунной системой;

беременным женщины и дети до двух лет.

люди старше 60 лет, имеющие возрастное ослабление иммунитета.

Инкубационный период длится до двух суток, иногда первые симптомы проявляются спустя 12 часов. Острая фаза заболевания длится около двух недель. Сначала появляются высокая температура, ломота и головная боль, следом боли в горле, мышцах и суставах, сухой кашель, насморк. Возможны боли в животе, тошнота, рвота и диарея.

Болезнь распространяется воздушно-капельным путём, уберечь от заболевания может ношение масок. Лучшим методом борьбы с гриппом остается вакцинация.

При появлении симптомов гонконгского гриппа следует обратиться к врачу, квалифицированная помощь может минимизировать риск осложнений. Лечить болезнь нужно противовирусными препаратами, против симптомов следует принимать жаропонижающие при высокой температуре и сосудосуживающие назальные спреи и капли при насморке.