В Кочкоре заложили капсулу под строительство нового военкомата

Министр обороны КР Бактыбек Бекболотов заложил капсулу под строительство нового здания военного комиссариата в Кочкорском районе Нарынской области.

По данным пресс-службы Минобороны, в церемонии закладки капсулы приняли участие полномочный представитель президента КР в Нарынской области Алтынбек Эргешов, представители органов местного самоуправления, ветераны Вооруженных сил КР, командование и личный состав учреждений и частей МО КР, дислоцирующихся в регионе.

В своем выступлении Бактыбек Бекболотов отметил, что начало строительства нового здания Кочкорского райвоенкомата даст старт работе по улучшению и строительству военных комиссариатов по всей стране.

После торжественной части гости мероприятия ознакомились с проектом нового военного комиссариата.

По итогам министр поручил обеспечить своевременное и качественное строительства нового здания РВК.