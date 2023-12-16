Погода
$ 88.95 - 89.60
€ 97.17 - 98.17

В Кочкоре заложили капсулу под строительство нового военкомата

195  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр обороны КР Бактыбек Бекболотов заложил капсулу под строительство нового здания военного комиссариата в Кочкорском районе Нарынской области.

По данным пресс-службы Минобороны, в церемонии закладки капсулы приняли участие полномочный представитель президента КР в Нарынской области Алтынбек Эргешов, представители органов местного самоуправления, ветераны Вооруженных сил КР, командование и личный состав учреждений и частей МО КР, дислоцирующихся в регионе.

В своем выступлении Бактыбек Бекболотов отметил, что начало строительства нового здания Кочкорского райвоенкомата даст старт работе по улучшению и строительству военных комиссариатов по всей стране.

После торжественной части гости мероприятия ознакомились с проектом нового военного комиссариата.

По итогам министр поручил обеспечить своевременное и качественное строительства нового здания РВК.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434130
Теги:
Кочкорский район, Министерство обороны
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  