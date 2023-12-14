1+1 будет 3! Праздничная арифметика от магазинов O!Store

Запланируйте покупку подарков для близких. Специально к Новому году во всех магазинах O!Store стартует праздничная акция – при покупке двух аксессуаров, третий вы получите в подарок!

Приходите за выгодной покупкой – выберите подарки не только родным, но и себе. К примеру, беспроводные наушники, красивые чехлы и защитные стекла, зарядки и пауэрбанки для тех, кто не представляет свою жизнь без современных девайсов. Это могут быть аксессуары для авто, кабели и товары для дома.

Акция будет проходить каждые пятницу, субботу и воскресенье вплоть до Нового года:

15, 16, 17 декабря; 22, 23, 24 декабря; 29, 30, 31 декабря.

Используйте свободное время по максимуму, чтобы избежать предпраздничной суеты и очередей. Узнать дополнительную информацию и заказать товар онлайн можно на сайте ostore.kg или по номеру 0705 007 000.

А вы придумали, что положите под ёлочку?

В акции участвуют аксессуары стоимостью до 1000 сомов, стоимость третьего аксессуара не должна превышать наименьшей стоимости одного из купленных аксессуаров, но может быть равна наименьшей стоимости купленного аксессуара. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016.