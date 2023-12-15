В Бишкеке обсудили вопрос улучшения работы общественного транспорта

В рамках поручения мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры состоялось совещание по решению проблем и улучшению работы общественного транспорта. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, руководство департамента провело переговоры с представителями фирм-перевозчиков, обслуживающими городские маршруты.

В ходе встречи обсудили вопросы увеличения плановых выходов всего общественного транспорта в зимний период, осуществление посадки и высадки пассажиров только на остановочных пунктах.

Кроме того, рассмотрели вопрос безопасности горожан на дорогах, проанализированы причины дорожно-транспортных происшествий с участием общественного пассажирского транспорта, а также технического и санитарного состояния авто.

Отмечена важность совместной планомерной работы по совершенствованию столичной транспортной системы. Руководителям предприятий и фирм-перевозчиков напомнили о персональной ответственности за бесперебойное обеспечение общественным транспортом.

Для качественной подготовки подвижного состава сотрудники департамента транспорта ежедневно проводят мониторинг и технический осмотр автобусов, троллейбусов и микроавтобусов.

В случае выявления нарушений и игнорирования требований, а также невыполнения планового выхода и увеличения подвижного состава в утреннее и вечернее время (в часы пик) будут приниматься соответствующие меры, вплоть до расторжения договора по обслуживанию маршрутной линии.

Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры решено оперативно организовать на территории МП "БПАТП" мобильную заправочную станцию по заправке зимнего дизельного топлива микроавтобусов.

По итогам совещания поручено в кратчайшие сроки решить вышеизложенные вопросы и усилить контроль по дисциплине обслуживания пассажиров и строгому соблюдению ПДД водителями общественного транспорта.

По вопросам департамента горожане могут обращаться по номеру: 0502 20 52 02 (WhatsApp); Колл-центр мэрии города Бишкек: 1850, 1840.