Президент заявил, что "беспощадная борьба с коррупцией" усилится

Беспощадная борьба с коррупцией будет усиливаться, заявил президент Садыр Жапаров на втором народном курултае в Бишкеке.

"Это беда не только нашего народа, а всех государств. Из-за коррупции страна почти 30 лет не развивалась, богатели только единицы, а простой народ страдал. Сейчас идет борьба с коррупцией. Миллиарды сомов возвращаются в бюджет. Отмечу работу правоохранительных органов, особенно ГКНБ", - сказал он.

По словам Жапарова, в стране ведется борьбы с каждым явлением, которое представляет опасность для государства, в их числе организованная преступность.

"Борьба с коррупцией должна носить не временный характер, а постоянный. Признак цивилизованного государства - отсутствие организованной преступности. В такую страну ни один инвестор не вложится. Кроме того, некоторые чиновники продолжают лоббировать некоторых инвесторов и получать взятки. Все это наносит урон имиджу государству. Поэтому беспощадная борьба с коррупцией будет продолжаться и усиливаться", - сказал Садыр Жапаров.

Источник: akipress