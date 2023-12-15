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По факту вымогательства задержан замначальника ОВД Тюпского района

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- Бакыт Басарбек
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По факту вымогательства денежных средств задержаны заместитель начальника ОВД Тюпского района Иссык-Кульской области и двое его подчиненных

ГКНБ КР по факту вымогательства денежных средств, 12 декабря 2023 года, задержаны заместитель начальника ОВД Тюпского района Иссык-Кульской области по оперативной работе У.А.К., сотрудники отдела уголовного розыска М.С.Б. и отдела борьбы с незаконной миграцией У.К.Н.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В частности, указанные сотрудники органов внутренних дел КР, под угрозой регистрации заявления и последующего привлечения к уголовной ответственности по вымышленному факту попытки изнасилования, вымогали денежные средства в размере 100 тысяч сомов у жителей Тюпского района, через подставных девушек.

Следует отметить, что часть указанной суммы в 20 тысяч сомов подставным девушкам была передана в здании ОВД Тюпского района, остальные 80 тысяч сомов планировалось получить на следующий день. Не получив оставшуюся сумму, сотрудники милиции произвели регистрацию заведомо ложного заявления о попытке изнасилования, с целью оказания давления на жителей Тюпского района.

12 декабря 2023 года, в рамках письменного заявления потерпевших, ГКНБ КР произведено задержание сотрудников ОВД Тюпского района.

Решением Каракольского городского суда 15 декабря 2023 года задержанные водворены в СИЗО №23 до окончания срока следствия.

ГКНБ КР призывает жителей Иссык-Кульской области, возможно, пострадавших от незаконных действий вышеуказанных лиц, обращаться в адрес Управления ГКНБ КР по Иссык-Кульской области".


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URL: https://www.vb.kg/434159
Теги:
ГКНБ, задержание, Тюпский район, Кыргызстан, милиция
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