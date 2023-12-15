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Садыр Жапаров: Сохранение и совершенствование нашего языка - наш долг

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- Азиз Осмонов
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Важно хранить наш язык как зеницу ока и позаботиться о том, чтобы каждый из наших новорожденных сыновей и дочерей говорил на родном языке. Об этом на втором Народном курулае заявил глава КР Садыр Жапаров.

Он отметил, что создавая великие ценности - достояние на родном языке и становился почетным и достойным гражданином, поднимающим высоко знамя нашей страны.

"Сохранение и совершенствование нашего языка - наш долг как гражданственности, так и патриотизма! Самые большие истоки нашей ценности, несомненно, это наш родной язык", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/434160
Теги:
кыргызский язык, Кыргызстан
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