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"Ни один наш вопрос с прошлого курултая не решился"

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- Азиз Осмонов
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На первом курултае наши делегаты озвучили три основные проблемы, но ни один вопрос до сих пор не решился. Об этом на втором Народном Курултае заявил делегат Шерикбек Абдылдаев.

Он отметил, что спустя год, они вновь вынуждены говорить по нехватку воды в Кадамджайском районе.

"Также повторяемся о присвоении особого статуса приграничным селам и строительстве логистического центра. Ведь большая часть жителей там живет сельским хозяйством", - сказал Абдылдаев.

Также представитель от этого района заявил, что в регионе нет ни одной нормальной школы.


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URL: https://www.vb.kg/434161
Теги:
курултай, правительство, Кыргызстан
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