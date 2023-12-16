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Новые дорожные указатели появились на Иссык-Куле

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Фонд поддержки развития туризма продолжает устанавливать дорожные указатели к туристическим местам. На этот раз новые знаки появились в Иссык-Кульской области, сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма КР.

В Тюпском районе они показывают направление на комплекс Сан-Таш, известный в народе как "Камни Тамерлана", расстояние до горного озера Көл-Төр, в Ак-Сыйской районе - до ущелья Жергез.

Подготовлены указатели и для Джети-Огузского района, которые указывают на ущелья Джууку и Кызыл-Жар и горячие источники Чон-Кызыл-Суу. Здесь знаки будут установлены после завершения дорожных работ.

Иссык-Кульская область стала третьей, в которой устанавливаются туристические указатели в рамках проекта по инфонавигации. До этого знаки поставили на дорогах Нарынской и Чуйской областей.


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URL: https://www.vb.kg/434167
Теги:
туризм, Кыргызстан
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