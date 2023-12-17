Южная Корея депортировала 22 узбекских студента, приехавших на учебу

Инцидент, способный не только подпортить отношения не только между Узбекистаном и Южной Кореей, но и пошатнуть веру узбекистанцев в порядочность южнокорейских властей, произошел в университете Ханшин. Группу из 22 узбекских студентов, обучающихся в этом вузе, депортировали на родину, сообщает "ВЭС24".

Их посадили в автобус и доставили в международный аэропорт Инчхон, где пересадили на заранее забронированный рейс, чтобы вернуть на родину.

По данным издания The Hankyoreh, в университете заявили, что студенты добровольно сели на обратный рейс, однако молодые люди рассказали изданию свою версию случившегося: вуз добился того, чтобы насильно депортировать учащихся из Узбекистана.

В тот же день все 22 студента были исключены из университета за непредставление иммиграционных документов, самовольный выезд из общежития, плохое отношение к учебе и действия, не соответствующие ценностям университета.

"Шестого ноября иммиграционная служба Министерства юстиции запросила у студентов справки о банковском балансе, и положение большинства студентов не соответствовало условиям пребывания. Мы боялись, что они сбегут и станут нелегальными иммигрантами", - заявили в университете.

По словам студентов, по дороге в аэропорт им сказали, что их депортируют в Узбекистан. Сотрудники института пояснили, что у некоторых узбеков проблемы с документами, и если они сейчас пойдут в иммиграционную службу, их посадят. "Если вы хотите вернуться в Корею позже, вам следует лететь сейчас", - сказали они. После этого сотрудники института с помощью охраны отобрали у студентов телефоны.

По словам узбекских студентов, их отправили обратно в Узбекистан, даже не разрешив вынести вещи из общежития. Университет Хансин заявил, что вернет деньги по контракту за оставшийся период, если они подтвердят в письменной форме, что добровольно покинули Южную Корею.

Расследование в отношении университета Ханшин ведет полицейский участок Осана, под юрисдикцией которого находится это дело.

В ноябре иммиграционная служба запросила у студентов выписки по банковским счетам и обнаружила, что многие студенты не соблюдают условия пребывания в стране.

"Мы боялись, что если мы расскажем об этом студентам, они сбегут и станут нелегальными иммигрантами. Учебное заведение в будущем окажется в невыгодном положении по привлечению иностранных студентов, - пояснили в вузе.

Однако учебные заведения не имеют права депортировать иностранных студентов.

"В институте, наверное, волновались, что студентов оштрафуют, если обнаружат, что они находятся в стране нелегально. Однако учебные заведения не имеют права депортировать иностранных студентов. Задача иммиграционной службы - посоветовать или уведомить студентов о необходимости покинуть страну, чтобы они могли добровольно вернуться домой после истечения срока действия визы", - пояснил руководитель Центра "Друзья" Чо Ён Кван.

Согласно южнокорейскому законодательству, иностранные граждане, обучающиеся на языковых курсах, должны иметь на своих банковских счетах не менее 10 миллионов вон (7600 долларов США). Эти средства необходимо хранить в течение трех месяцев и более.

Посольство Узбекистана в Республике Корея прокомментировало информацию о депортации узбекских студентов, обучающихся на языковых курсах университета Хансин, с территории Республики Корея.

"В начале обучения наблюдаются случаи несоблюдения внутренних университетских процедур, непредставления документов, запрошенных университетом в соответствии с иммиграционными правилами Республики Корея, несанкционированной и незаконной трудовой деятельности и, как следствие, слабая посещаемость занятий среди узбекских студентов", – говорится в сообщении.

В целях предотвращения данной ситуации по требованию ректората в отношении студентов были приняты дисциплинарные меры и всем студентам 8 ноября 2023 года было вручено письмо-обязательство соблюдать правила данного учебного заведения.

Однако, несмотря на принятые меры, случаи нарушения правил со стороны студентов продолжались.

В результате 22 узбекских студента были депортированы с территории Республики Корея.

Подобные действия узбекских студентов могут усложнить процесс выдачи виз гражданам Узбекистана посольством Республики Корея в Узбекистане и затруднить поступление узбекских студентов в корейские учебные заведения, подчеркнули в посольстве.

Посольство Узбекистана в Республике Корея ведет переговоры с корейскими правоохранительными органами по определению законности принудительного отчисления узбекских студентов университетом Хансин.

Эксперты отмечают, что эта ситуация поднимает вопрос о поддержке и защите прав иностранных студентов. Недопонимание, дезинформация и языковые барьеры могут привести к неприятным последствиям, включая выселение из страны. Здесь ключевую роль играют как само учебное заведение, так и официальные представители страны, которые должны обеспечивать студентов необходимой поддержкой и информацией.

Иммиграционные вопросы и обязательства иностранных студентов должны быть четко и ясно представлены с самого начала, чтобы избежать подобных недоразумений. Такие инциденты, как выдворение 22 узбекских студентов, создают тенденцию ужесточения правил и усложнения процедур для будущих студентов, что может повлечь за собой ограничения в возможностях для обучения за рубежом.

В целом, этот случай служит напоминанием о важности взаимопонимания и соблюдения правил для всех сторон: и для студентов, стремящихся получить образование за границей, и для учебных заведений и органов власти, регулирующих иммиграционные вопросы. Только четкая коммуникация, соблюдение правил и взаимное уважение могут обеспечить успешное и гармоничное обучение иностранных студентов в странах, где они выбирают продолжить свое образование.