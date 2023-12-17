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Россия усиливает господдержку переселения соотечественников

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Сотрудники МВД России с 2022 года обработали более пяти тысяч обращений от соотечественников, проживающих за границей. Об этом заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Он отметил, что треть из них – от соотечественников, проживающих в недружественных странах.

"Необходимо помогать соотечественникам, желающим переехать в Россию из недружественных стран", - заявил Колокольцев.

В МВД также была создана рабочая группа специалистов для консультирования соотечественников по всем актуальным вопросам, связанным с переездами.

Глава МВД России делал акцент и на изменениях в законодательстве. Теперь участники госпрограммы по переселению соотечественников могут приобретать гражданство РФ без предварительного оформления разрешения на временное проживание и вида на жительство.

Владимир Колокольцев подчеркнул, что наряду с преференциями для соотечественников расширен перечень преступлений, совершение которых влечет прекращение гражданства.

Источник: ВЭС24


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URL: https://www.vb.kg/434180
Теги:
Россия, соотечественники
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