Россия усиливает господдержку переселения соотечественников

Сотрудники МВД России с 2022 года обработали более пяти тысяч обращений от соотечественников, проживающих за границей. Об этом заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
Он отметил, что треть из них – от соотечественников, проживающих в недружественных странах.
"Необходимо помогать соотечественникам, желающим переехать в Россию из недружественных стран", - заявил Колокольцев.
В МВД также была создана рабочая группа специалистов для консультирования соотечественников по всем актуальным вопросам, связанным с переездами.
Глава МВД России делал акцент и на изменениях в законодательстве. Теперь участники госпрограммы по переселению соотечественников могут приобретать гражданство РФ без предварительного оформления разрешения на временное проживание и вида на жительство.
Владимир Колокольцев подчеркнул, что наряду с преференциями для соотечественников расширен перечень преступлений, совершение которых влечет прекращение гражданства.
Источник: ВЭС24