Болот Ботбаев: Кто сказал, что нельзя изменить Кыргызстан?

Сегодня в свете продвижения зеленой экономики эксперты пытаются донести очень простую истину: Кыргызстан - уникальная страна, которая может совершить свой экономический рывок, если инновационные технологии ворвутся в жизнь всех отраслей и каждого человека. В связи с этим vs хотим рассказать о нашем соотечественнике Болоте Ботбаеве, который еще 20-40 лет назад в своих статьях рассказывал об этом, делился опытом своих экспериментов и коллектива Кыргызского научно-технического центра "Энергия", который он возглавлял. И пусть самого его нет уже много лет, но в наши дни полезно изучение опыта ученых того времени и того поколения, чтобы хотя бы знать об упущенных возможностей нашей страны. Тем более, что многие из них до сих пор не потеряли своей актуальности.

Кто сказал что нельзя изменить Кыргызстан и как энергетическая безопасность может стать залогом экономической безопасности? Перечитывая статьи Ботбаева в различных изданиях, понимаешь, что ученый искал ответы на множество вопросов, которые обрушились на Кыргызстан в самом начале обретения страной независимости. Он продумывал пути решения, как в новой для страны ситуации, остаться независимым, энергоэффективным, продуктивным и экономически независимым государством.

В каждой статье Болота Ботбаева обязательно говорится что инновации, открытия, эксперименты в гидроэнергетике, в энерго и теплоснабжении должны стать трендом для политиков, чиновников и всех продвинутых граждан Кыргызстана. Только так мы можем изменить страну, сделать ее лучше и чище, интереснее, писал он. И в тот исторический момент это было важным, а теперь с связи изменением климата значимость его тем возросла в разы.

И снова, именно сектор энергетики стоит в приоритете направлений для достижения углеродной нейтральности, к которой Кыргызстан планирует прийти к 2050 году. Ученые того времени понимали о чем говорят.

И в этом разрезе особо актуален и интересен опыт личности такого уровня как Болот Ботбаев - представителя особого поколения - детей войны, выросших в глубинке, которые благодаря своим талантам добились многих высот в различных областях. Особо хочется подчеркнуть, что дети того времени были заряжены подвигом освоения космоса, так как все хотели повторить подвиг Гагарина. Каждый на своем месте стремился совершить такой же прорыв в науке, экономике, открыть свой космос и вселенную.. И все что они делали либо открывали делалось для страны, для блага всего человечества. Именно такими заряженными они ворвались в науку прошлого века...

Для Болота Ботбаева таким космосом стала энергетика и все что с ней связано. От обычного инженера до директора научного технического центра, кандидата наук, изобретателя, заслуженного деятеля энергетики. Его именем даже названа подстанция - как признание его заслуг для отрасли.

В этой связи нам показалось, особенно, накануне Дня энергетика, очень важно процитировать некоторые выдержки из статей того времени Болота Ботбаева.

"Энергетика - это кит, на котором держится государство." - так называлась статья, в которой Болот Ботбаев писал, что "при изменении политического строя очень важно опереться на приоритетные отрасли, которые могли бы как локомотив вытащить страну на новый уровень стабильного развития.

"Многолетний анализ показывает что для Кыргызстана таким локомотивом может быть энергетика, если разумно подходить к ее поддержанию и развитию. Тем более что сейчас республика использует только 9 процентов потенциальных водных ресурсов.

В тяжелый переходный период к рыночным отношениям нам очень повезло в том плане что практически не было глубокого энергетического кризиса из-за наличия богатых энергетических ресурсов и избыточной электрической энергии. В зависимости от водонасыщенности ежегодная доля электрической энергии в национальном доходе колебалась от 16 до 20 процентов от национального валютного дохода.

В дальнейшем, при увеличении объемов промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях роль энергетики все больше будет возрастать.

Энергетическая политика должна быть поддержана соответствующими законодательными и нормативными актами с целью создания взаимотношений предприятий с органами госуправления, потребителями, которые позволили бы обеспечить надежное и бесперебойное энергосбережение потребителей на всей территории республики.

Должного развития нефтегазовая отрасль не получила в виду того что геологические условия считались неблагоприятными для широкомасштабными деятельности и было целесообразно получать нефтепродукты и природный газ из Узбекистана и Туркмении. Вследствие этих причин в топливно-энергетической системе СССР Кыргызстану отводилась роль потребителя российского угля, туркменского и узбекского газа, а также российских, казахских и узбекских нефтепродуктов. Даже огромный гидроэнергетический потенциал развивался не в экономических интересах республики, а как составная часть энергосистемы Средней Азии и Южного Казахстана с целью обеспечения надежного функционирования энергетики Центральной АЗии., как регулятор частоты и выдачи мощности в летнее время за счет ирригационного режима.

Кыргызстан обеспечивал свое участие в общесоюзной интеграции, получая помощь и поддержку в экономическом строительстве от правительства страны,но многие местные потребности, особенно электрофикация народного хозяйства, не получали должного развития. Обретение независимости привело к разрушению экономики вследствие распада интеграционных общесоюзных связей. Этот процесс ускорился в 1991-1993 году с упадком промышленности и сельского хозяйства, а также снижением производства, импорта и потребления топлива и энергии.

К 1996 году общий спад промышленного производства продолжался и снижение объемов составило 32.7 процентов по отношению к 1991 году. При этом наблюдается тенденция к снижению доли производящих отраслей (машиностроение, электротехническая, легкая). в сторону увеличения доли сырьевых (энергетика, горнодобывающая, сельское хозяйство), которая будет усиливаться, если не осуществить решительные шаги в изменении структурных соотношений.

Несмотря на общий спад производства в 1995 году на 1 тыс сомов валового внутреннего продукта ВВП - было израсходовано порядк а 230 кг энергоресурсов(в условном исчеслении), а на 1 тыс сомов национального дохода - 310 . В то время электроемкость ВВП составила 340 кВт _ч на 1000 сом, а национального дохода - 470 , что на порядок-полтора больше, чем в среднем в среднем по европейским странам. Даже с учетом отставания в техническом уровне и возможностей технологии это свидетельствует о расточительстве использования энергоресурсов, несовершенстве законодательной базы и малой экономической ответственности за перерасход топлива и энергии.

В 1996 году по программе ТАСИС была завершена разработка Законов об энергетике, электроэнергетике в республике. Реализация энергетической политики требует значительных затрат и для ее обеспечения необходимо привлечь как собственные, так и зарубежные.

В связи с этим, необходимо осуществить ряд экономических, правовых, структурных преобразований в республиканской экономике. Одним из путей подобного преобразования может стать демонополизация энергетики, приватизация ее объектов", - писал Болот Ботбаев.

Такую оценку ситуации дает директор Кыргызского научно-технического центра "Энергия" в 1997 году. Кто знает, если бы тогда все эти рекомендации были услышаны, какой бы мог быть сегодня энергетический комплекс Кыргызстана?

Для справки: Болот Ботбаев работал в КНТЦ по энергетике "Энергия" с 1968 года аспирантом, старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией, заместителем директора, директором. В 1974 году в энергетическом институте имени Кржижановского защитил диссертацию на соискание степени кандидата технических наук. Административную деятельность успешно сочетал с научную работой, являясь завлаботарторией. При его непосредственном участии и в руководстве в лаборатории велся комплекс научно-исследовательских работ по плану новой техники Минэнерго СССР по практическому созданию в сетях Киргизглавэнерго и Сахалинэнерго в Советском Союзе горных электропередач постоянного тока на полупроводниковых преобразователях. Ботбаев являлся научным руководителем исследований по разработке и внедрению новых способов элетромагнитного зондирования геосреды для прогноза землетрясений на сейсмологическом полигоне АН КР.

Ботбаев является автором 10 изобретений, относящихся к отмеченным выше научным направлениям, которые внедрены при создании первой в мировой практике высокогорной линии электропередачи постоянного тока Тюя-Ашу-Сусамыр и сейсмополигоне ИС АН КР.

Ботбаев является руководителем исследований в разработок , по итогам которых изготовлены серия микроГЭС, гелиоустановок, созданы полигоны по использованию ветровой энергии и энергии малых водотоков.

В период работы с 1992 г по 1995 годы в Кыргызэнергохолдинге в должности исполнительного директора Ботбаев. - ответственный за внешнеэкономическую деятельность, внес вклад в получение зарубежных грантов, кредитов для энергосистемы.

С1994 по 1997 годы участвовал в разработке двух законов по энергетике и энергосбережению. В настоящее время участвует в разработке Национальной энергетической программы, в которой КНТЦ "Энергия" является головной организацией. Повышал квалификацию в США и Франции. Являлся экспертом по энергетике в Законодательном собрании Республики и Совете директоров АО "Кыргызэнерго""

Ботбаев являлся руководителем исследований, по итогам которых были изготовлены микроГЭСы, гелиоустановки, полигоны по использованию ветровой энергии и энергии малых водотоков.

Умер Болот Ботбаев в 1999 году.