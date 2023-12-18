В целом неделя созидательная. Гороскоп с 18 по 24 декабря

Главным событием недели будет зимнее солнцестояние, которое состоится 22 декабря. В этот день Солнце войдёт в зодиакальное созвездие Козерог. Самый короткий день и самая длинная ночь. Наступит астрономически зима. Меркурий продолжит ретроградное движение, что может усложнять получение посылок и выполнение заказов, но будет благоприятствовать возврату долгов, восстановлению деловых отношений, возобновлению дружбы. В середине недели оппозиция между Венерой и Ураном может спровоцировать эмоциональные конфликты, создавая проблемы в личных отношениях. Амурные знакомства окажутся проблемными. А в целом неделя созидательная. Располагает к подведению итогов года, исправлению ошибок и завершению важных дел.

Овен – в начале недели ещё сохранится шанс пополнить казну, разобраться с долгами, а заодно и расплатиться по счетам, сделать новогодние подарки. Уже в середине недели охватившие вас эмоции могут подтолкнуть к растратам на бесполезные покупки и развлечения. Деньги вам пригодятся, а потому не спешите с тратами. Во второй половине недели удастся устроить встречу с влиятельным человеком, дабы решить важные вопросы в этом году. Сложатся дальние поездки, либо вы получите важное сообщение издалека.

Телец – неделя начнётся с поездок и общения. Предстоит вернуться к обсуждению планов на 2024 год, а также сдаче задолженностей в учёбе, ответам на давно полученные сообщения. Во второй половине недели встречи с давними знакомыми завершатся приятными посиделками, а также возобновлением сотрудничества. В среду и четверг резкие заявления близких людей выбьют из равновесия. Воздержитесь от споров. Не время портить отношения в преддверии новогодних торжеств. Неделя завершится получением подарков и отдыхом.

Близнецы - не спеша доводя до ума дела, прислушивайтесь к интуиции и достаточно отдыхайте. Вы всё успеете, если будете следователям намеченным планам и не поддаваться на чужие эмоции, вызывающие ажиотаж. Заронив в сердце тревогу, вы начнёте суетиться, совершая очевидные ошибки. Преодолев эмоциональное давление, вы сохраните здоровье и всё успеете. Возможны выгодные приобретения и решение финансовых вопросов. Выходные дни сложатся увлекательно благодаря инициативе друзей и близких людей. Свидание позволит сделать шаг к личному счастью.

Рак - вспомнятся незавершённые дела, отложенные желания, ради которых предстоит отправляться в поездки, втискивать новые встречи в свой график. Вся эта суета даром не пройдёт, вы решите много нужных вопросов, восстановите дружеские и деловые отношения. В среду и четверг не увлекайтесь вечеринками. Они могут спутать планы, навредить отношениям. Вы ещё успеете повеселиться в более приятной компании, а пока готовитесь к празднику. Уборку или небольшой ремонт стоит запланировать на выходные дни.

Лев - вопреки сомнениям, вы сможете разобраться с долгами, решить финансовые вопросы и всё это благодаря вовремя принятым мерам. Подсуетились и поверив в себя, вы сможете существенно увеличить доходы, благодаря реализации давних планов. Покупками также стоит заняться на этой неделе. Вы избежите новогоднего ажиотажа. В середине недели воздержитесь от споров с руководством и домоседами. Сказав лишнего, вы выпустите джина из бутылки. В выходные дни устроятся свидания и корпоративы, которые создадут романтическое новогоднее настроение.

Дева - не откладывайте на потом встречи, презентацию своих идей, реализацию задумок. Побоявшись критики и неприятия, вы упустите возможности для самореализации, а окружение, так и не догадается о ваших задумках. В середине недели вас могут выбить из колеи капризы едва знакомых людей и друзей. Воздержитесь от комментариев и обратите внимание на дорогу. Повышена вероятность

Весы - посвятите время решению домашних дел, завершению уже начатой работы. Вы освободите время на предновогодней недели, даты там от души повеселиться. Покупки лучше совершить в первые дни недели, поскольку в среду и четверг, поддавшись ажиотажу, вы пустите деньги на ветер, зато удастся укрепить здоровье, если откажитесь от бесбашенных развлечений. Выходные дни пройдут увлекательнее. Вам не придётся скучать дома, выехав на природу, либо поучаствовав в увлекательных мероприятиях.

Скорпион - прислушайтесь к советам и предложениям, как близких людей, так и различных знакомых. Они поделятся важной информацией, которая с одной стороны поможет в реализации проектов, дел, которые зашли в тупик. А с другой стороны они предостерегут от поспешных шагов, на которые вы можете пойти в середине недели. В это время резкость и прямолинейность могут рассорить и с деловыми партнёрами, и домочадцами. Воздержитесь от флирта. В выходные дни предстоит поработать сверхурочно, зато к Новому году заработаете дополнительные средства.

Стрелец - не обращая внимания на интриги и слухи, обращайтесь к влиятельным людям, реализуйте свои идеи. Вас могут поддержать, что позволит укрепить профессиональное положение, получить деньги, обеспечить доходами на 2024 год. В середине недели позаботьтесь о здоровье и воздержитесь от амурных знакомств. Они окажутся проблемными. В конце недели удастся вздохнуть свободнее, устроив зимние развлечения.

Козерог – вы слишком критичны к себе, что мешает достижению целей. Позвольте себе больше свободы, вы сможете реализовать свои идеи, достичь существенных успехов в учёбе. Возможны поездки и возобновление давней дружбы. В середине недели ревность может привести к ссорам, испортив отношения. Возникающие амурнее знакомства проблемны. В коне недели появится возможность пополнить казну, взявшись за незапланированную работу.

Водолей – захочется ускорить ход дел, но излишняя суетливость может принести обратный эффект, усложнив общение с руководством и домочадцами. Действуя осмотрительно и продуманно, вы обойдёте стороной острые моменты в общении и сумеете поправить финансовое положение. Буду в курсе дел, вы сможете обратиться к нужным людям и решить волнующие вопросы, договориться о росте оплаты. Выходные дни пролетят незаметно, в предпраздничный корпоративах и свиданиях. .

Рыбы - в начале недели состоятся знаковые встречи и поездки, а потому попробуйте их уместить в свой график, дабы не упустить возможности, которые откроют встречи и знакомства. В середине недели тревожность и суетливость могут создать проблему в поездках и общении. Не спешите с действиями, уже с пятницы в жизнь вернётся размеренность и спокойствие. Вы благополучно решите проблемные вопросы и получите удовольствие от вечеринок, свиданий. В выходные дни возможно неожиданные финансовые поступления и удачные покупки.

Астролог Андрей Рязанцев